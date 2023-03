Masterchef Italia 12 finalisti: i concorrenti della finale di oggi, 2 marzo

Chi sono i finalisti di Masterchef Italia 12? Sono quattro i concorrenti arrivati alla finale di oggi, 2 marzo 2023, del cooking show di Sky, in onda alle 21.15. I quattro finalisti si contenderanno il prestigioso riconoscimento: Bubu, Edoardo, Hue e Mattia. Chi avrà la meglio? Ritroviamo i confermatissimi giudici, insieme per il quarto anno consecutivo: Giorgio Locatelli, Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo. Scopriamo meglio chi sono i finalisti di Masterchef Italia 12.

Finalisti

I quattro finalisti, di età e provenienza diverse, hanno dimostrato di avere grandi doti culinarie e una forte determinazione nel corso delle sfide di altissimo livello tecnico a cui sono stati sottoposti. La Masterclass è stata piena di talento e passione, offrendo uno spettacolo esaltante per i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, che dovranno eleggere il vincitore di questa edizione. Ecco chi sono meglio i quattro finalisti di Masterchef Italia 12.

Bubu, 19 anni, è uno studente di Vico Equense cresciuto a Cagliari. Conosciuto con questo soprannome, Bubu ha sempre sognato di dimostrare ai suoi genitori che la cucina non è solo un hobby ma una vera e propria passione che può diventare la sua professione.

Edoardo, 26 anni di Varese, ha invece deciso di licenziarsi dal suo lavoro di rider in Scozia per seguire la sua vera passione: la cucina. Nonostante le difficoltà, Edoardo ha dimostrato di avere una forte determinazione e di essere disposto a fare grandi sacrifici per realizzare i suoi sogni.

Hue, 27 anni, è nata in Vietnam e ha deciso di trasferirsi in Italia per nobilitare la professione dello chef nel suo paese natale. Cresciuta in una famiglia umile, Hue ha studiato Relazioni Internazionali a Salerno e attualmente vive a Firenze, dove lavora come consulente per una società che sviluppa cooperazione tra aziende italiane e vietnamite.

Infine, c’è Mattia, 37 anni, appassionato di cucina fin da bambino e originario di Bolzano. Con la madre ha visitato più di 300 ristoranti stellati e ora sogna di aprire la sua ghost kitchen o la sua “chicchetta” in città.

Masterchef Italia 12 finalisti: streaming e diretta tv

Abbiamo visto i finalisti, ma dove vedere la finale di Masterchef Italia 12 in diretta tv e in streaming? L’edizione 2022 2023 del cooking show va in onda su Sky Uno da giovedì 15 dicembre 2022 alle ore 21.15 e in streaming su NOW o sulla piattaforma Sky Go, riservata agli abbonati Sky.