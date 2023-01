Masterchef Italia 12: anticipazioni, concorrenti, prove e ospiti della sesta puntata del 19 gennaio 2023, Sky

Questa sera, 19 gennaio 2023, va in onda la sesta puntata di Masterchef Italia 12, il popolare cooking show in onda ogni giovedì su Sky Uno alle 21.15. Nuovi concorrenti sono pronti a darsi battaglia. Ritroviamo i confermatissimi giudici, insieme per il quarto anno consecutivo: Giorgio Locatelli, Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo. Ma quali sono le anticipazioni, i concorrenti, le prove e gli ospiti della puntata di oggi? Ecco tutte le informazioni.

Anticipazioni

Il tema della serata a Masterchef sarà il comfort food, i cibi preferiti per trovare conforto e in cui i cuochi amatoriali cercano quiete dopo una prima fase di gara condita da mille colpi di scena. I giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli sapranno nascondere anche all’interno del comfort food delle insidie, dando agli aspiranti chef l’obiettivo di creare piatti gourmet a partire da quelli che sono ingredienti e ricette solo in apparenza comuni e “tranquillizzanti”.

Nella Mystery Box, ad esempio, ci saranno delle speciali conserve ideate durante gli ultimi anni di pandemia da importanti chef, mentre l’Invention Test vedrà come protagonista una ricetta classica della cucina romana, il supplì al telefono: per questa prova in particolare sarà ospite lo Chef Jacopo Mercuro che, proprio grazie ai suoi inediti supplì, ha conquistato un posto di primissimo piano nella scena culinaria italiana e mondiale.

Subito dopo, il viaggio di MasterChef Italia proseguirà con una prova in esterna come sempre complessa ma suggestiva e spettacolare, alla Cascata delle Marmore. Gli aspiranti chef si sposteranno nella parte umbra della Valnerina, un territorio dove a dominare è proprio quella che è la più alta cascata artificiale d’Europa. In questo luogo magico non lontano da Terni, le due brigate si sfideranno nella preparazione dei loro menù: sarà compito degli aspiranti chef replicare i piatti più iconici del territorio, per poi essere giudicati da 35 commensali ternani DOC, i massimi esperti del gusto locale.

La brigata che risulterà perdente, come da tradizione, dovrà indossare il grembiule nero e affrontare poi il nuovo Pressure Test: chi dovrà abbandonare per sempre la cucina di MasterChef Italia?

Quante puntate

Quante puntate sono previste per Masterchef Italia 2022 2023? In tutto 12 episodi, ogni giovedì, su Sky Uno e in streaming su NOW a partire dal 15 dicembre 2022 alle ore 21.15. La finale dovrebbe andare in onda il 2 marzo. Di seguito la programmazione completa.

Prima puntata: 15 dicembre 2022

Seconda puntata: 22 dicembre 2022

Terza puntata: 29 dicembre 2022

Quarta untata: 5 gennaio 2023

Quinta puntata: 12 gennaio 2023

Sesta puntata: 19 gennaio 2023

Settima puntata: 26 gennaio 2023

Ottava puntata: 2 febbraio 2023

Nona puntata: 9 febbraio 2023

Decima puntata: 16 febbraio 2023

Undicesima puntata: 23 febbraio 2023

Dodicesima puntata (finale): 2 marzo 2023

Masterchef Italia 12: streaming e diretta tv

Abbiamo visto le anticipazioni e i concorrenti, ma dove vedere Masterchef Italia 12 in diretta tv e in streaming? L’edizione 2022 2023 del cooking show va in onda su Sky Uno da giovedì 15 dicembre 2022 alle ore 21.15 e in streaming su NOW o sulla piattaforma Sky Go, riservata agli abbonati Sky.