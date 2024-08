Master Crimes: il cast della serie in onda su Rai 1. Attori e personaggi

Qual è il cast di Master Crimes? Si tratta di un avvincente poliziesco in onda su Rai 1 in prima serata e in prima visione dal 13 agosto 2024 alle ore 21.25. Una serie francese in sei episodi, trasmessi in tre prime serate. A guidare il cast della serie c’è Muriel Robin, attrice comica molto nota in Francia, qui nei panni della protagonista. Criminologa dal passato tormentato, è una mente analitica di prim’ordine che non si tirerà indietro di fronte al caso che si troverà ad affrontare. Vediamo insieme tutto il cast, con gli attori e i relativi personaggi di Master Crimes.

Muriel Robin è Louise Arbus, la protagonista: una criminologa che riprende a collaborare con la Polizia;

Anne Le Nen è la Capitana Barbara Delandre, colei che deve affiancare Louise nelle indagini;

Olivier Claverie è il Commissario Oscar Rugasira, colui che chiede a Louise di tornare a lavorare con le Forze dell’Ordine;

Victor Meutelet è Samuel Cythere, studente scelto da Louise per diventare uno dei suoi collaboratori;

Astrid Roos è Mia Delaunay, studentessa scelta da Louise per diventare una delle sue collaboratrici, nonché figlia dell’uomo che anni prima la protagonista ha fatto incarcerare;

Thaïs Vauquières è Valentine Vallée, studentessa scelta da Louise per diventare una delle sue collaboratrici;

Nordine Ganso è Boris Volodine, studente scelto da Louise per diventare uno dei suoi collaboratori;

Nicolas Briançon è Pierre Delaunay, uomo in prigione dopo che Louise si era convinta fosse colpevole di un reato, nonché padre di Mia;

Michaël Cohen è Théodore Belin;

Léon Durieux è Grégoire;

Marion Creusvaux è Noémie Lacoudre;

Roman Freud è Thomas Delandre.

Trama

Abbiamo visto il cast, ma qual è la trama di Master Crimes? Da anni Louise Arbus, docente di criminologia all’università, non vuole più collaborare alle indagini della polizia, dopo aver condannato Pierre Delaunay, che ora crede fermamente innocente. Il commissario Rugasira riesce però a convincerla a tornare sul campo, per indagare su un delitto in cui la vittima porta sulle spalle una frase di uno dei libri di Arbus: “Sto aspettando l’assassino perfetto”. Di fronte a questa sfida personale, Louise Arbus raccoglie la sfida e decide di circondarsi di quattro dei suoi studenti per portare avanti le indagini: Samuel, Mia, Boris e Valentine. Nonostante il pieno sostegno del commissario Rugasira, la collaborazione con il capitano Delandre si preannuncia difficile. Le cose si complicano ancora di più quando Louise Arbus capisce che Mia è la figlia di Pierre Delaunay e ha violato i server dell’università per registrarsi e seguire le lezioni della donna che ha contribuito a mandare suo padre in prigione.