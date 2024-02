Massimo Giletti, chi è la fidanzata del conduttore ospite a Domenica In, vita privata

Chi è la fidanzata o moglie di Massimo Giletti, il conduttore ospite a Domenica In? Giletti è stato da sempre molto riservato sulla sua vita privata, e come molti sanno non è sposato. Il conduttore torna in Rai e il 28 febbraio sarà alla guida della trasmissione La tv fa 70 anni, uno speciale evento per celebrare i 70 anni della tv italiana, con tanti ospiti. Oggi è ospite a Domenica In per parlarne. Ma cosa sappiamo della sua vita privata? Dopo anni da scapolo incallito, sembra che Giletti abbia finalmente trovato l’amore.

Ma chi è la fidanzata? “Nella mia vita c’è una presenza importante a cui tengo molto”, ha detto il conduttore in una lunga intervista al settimanale Gente, e ha aggiunto: “Una volta ero chiuso a questa cosa, ora no: anche all’idea del matrimonio ora sono aperto”. Giletti non ha voluto svelare chi sia il nome della fidanzata. In passato gli erano stati attribuiti diversi flirt, come quello presunto con Sofia Goggia, ma il conduttore ha sempre preferito glissare sull’argomento. I due sono stati più volte paparazzati insieme, ma mai in atteggiamenti inequivocabili, né ci sono state conferme o smentite su un’eventuale relazione. “Non è detto che io sia solo, ho semplicemente tutelato chi c’è” ha voluto specificare, aggiungendo: “Nella mia vita c’è qualcuno e me lo tengo stretto, ma non ho mai raccontato la mia vita privata. Non ne parlo volentieri”.

Giletti sembra aver cambiato idea anche sull’ipotesi del matrimonio, che ora non esclude: “Mai dire mai, nella vita. Anche persone come me andando avanti sentono nella propria mente emozioni diverse. Una volta ero chiuso a questa cosa, ora no: anche all’idea del matrimonio ora sono aperto”.