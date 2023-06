Chi è Paola Romano, la moglie di Massimo Ghini ospite a Oggi è un altro giorno: Nancy Brilli, figli, Federica Lorrai

Chi è la moglie di Massimo Ghini? La terza moglie del noto attore è Paola Romano. Ghini, ospite a Oggi è un altro giorno, ha avuto due precedenti matrimoni: prima con Nancy Brilli, matrimonio durato tre anni, e poi con Federica Lorrai, con cui ha avuto i gemelli Camilla e Lorenzo nel 1994. Prima di sposarsi nel 2002, Paola Romano e Massimo Ghini sono diventati genitori di Leonardo (1996) e Margherita (1999).

Paola Romano è una nota costumista per il cinema e la tv, ma ha poi deciso di dedicarsi totalmente alla famiglia, abbandonando il lavoro: “Sono andato via di casa quando i bambini avevano dieci mesi. Poi ho sposato un’altra donna, che faceva la costumista ed era la ex di un mio amico. Lei ha scelto di lasciare il lavoro ed è molto presente in famiglia”, ha detto l’attore a Vanity Fair.

“Ogni tanto mi dipingono come Jean Paul Belmondo, ma sto con la stessa donna, mia moglie Paola, da 22 anni. Il primo matrimonio, con Nacy Brilli, è stato quello della passione e del divertimento. Poi ho avuto un’altra storia, con la madre dei miei gemelli, Lorenzo e Camilla, di 22 anni. Infine Paola, dalla quale ho avuto Leonardo, 20 anni e Margherita, quasi 18”, ha aggiunto Massimo Ghini.

“Io sono figlio di una famiglia allargata, non sono solo padre. Quand’ero bambino io, essere in una famiglia allargata non era semplicissimo. Questo mi ha allenato e preparato. Non mi sarei aspettato un ripetersi di questa storia ma è successo e ne sono contento perché è anche nel segno dei tempi”.