Maschi contro femmine: trama, cast e streaming del film su Rai 2

Questa sera, giovedì 21 aprile 2022, alle ore 21:20 va in onda su Rai 2 Maschi contro femmine, una commedia italiana diretta da Fausto Brizzi e co-sceneggiato con Marco Martani arrivato nelle sale nel 2010. Il film è legato a Femmine contro maschi, pellicola sequel o meglio spin-off poiché racconta la storia dei personaggi secondari del principale. Ha guadagnato due candidature ai Nastri d’argento per la migliore commedia e per la migliore attrice protagonista andata a Paola Cortellesi. Ma qual è la trama e il cast del film? Scopriamolo insieme.

Trama

Le protagoniste sono quattro coppie che mettono in scena i classici cliché che riguardano il costante scontro tra universo maschile e femminile. Walter e Monica ad esempio hanno appena accolto in famiglia un bambino, un arrivo che ha cambiato gli equilibri di coppia. Tra i due non c’è più l’intimità di una volta e questa mancanza spinge Walter a cercare affetto altrove, tra le braccia di Eva per la precisione, capitano della squadra di pallavolo che lui stesso allena.

Un’altra coppia è quella composta da Ivan e Marta, migliori amici e coinquilini storici. Hanno attraversato tante disavventure, ma una sembra mettere a rischio il proprio legame, quando s’invaghiscono della stessa ragazza, Francesca. Questa, che apprezza entrambe le attenzioni, non prende posizione e lascia che i due si sfidino: e che vinca il migliore. Diego e Chiara invece sono vicini di casa, entrambi molto diversi e si disprezzano fortemente a vicenda. Nicoletta, una donna di mezza età, scopre che suo marito Vittorio la tradisce.

Maschi contro femmine: il cast del film

Ora che abbiamo visto qual è la trama del film, soffermiamoci sugli attori e i relativi personaggi che popolano il cast. Spiccano nomi ben noti al pubblico italiano come Chiara Francini, Paola Cortellesi e Fabio De Luigi. Di seguito l’elenco degli attori:

Fabio De Luigi: Walter Bertocchi

Paola Cortellesi: Chiara

Giorgia Würth: Eva Castelli

Lucia Ocone: Monica

Giuseppe Cederna: Renato

Carla Signoris: Nicoletta

Nicolas Vaporidis: Andrea

Chiara Francini: Marta

Paolo Ruffini: Ivan

Francesco Pannofino: Vittorio

Luciana Littizzetto: Anna

Luca Calvani: Marco

Claudio Bisio: Marcello

Alessandro Preziosi: Diego

Massimiliano Bruno: psicologo

Sarah Felberbaum: Francesca

Emilio Solfrizzi: Piero

Nancy Brilli: Paola

Daniel McVicar: capitano Bell

Isabelle Adriani: Svetlana

Laura Barriales: Ramona Gomez

Metis Di Meo: Tatiana, assistente di Marcello

Marta Zoffoli: Lisa

Domitilla D’Amico: Ragazza nuda

Valentina Mari: Ragazza nuda

Letizia Cesarini: Ragazza nuda

Elena Perino: Ragazza nuda

Consuelo Mangifesta: assistente di Walter Bertocchi

Maurizia Cacciatori: se stessa

Francesca Piccinini: se stessa

Cristina Barcellini: se stessa

Letizia Camera: se stessa

Streaming e TV

Dove vedere Maschi contro femmine in diretta TV e live streaming? Il film, come già anticipato, va in onda giovedì 21 aprile 2022 alle ore 21:20 su Rai 2. Il secondo canale di Viale Mazzini è disponibile al tasto 2 del telecomando, 502 per la versione HD e 102 sulla pay-tv di Sky. In alternativa è possibile seguire il film in live streaming tramite RaiPlay, la piattaforma che consente di seguire in streaming gratuitamente ciò che passa in TV.