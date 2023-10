Chi è Mario Di Cosmo: il marito di Rosanna Lambertucci, concorrente a Ballando con le stelle 2023

Mario Di Cosmo è il marito di Rosanna Lambertucci, la nota conduttrice concorrente a Ballando con le stelle 2023. I due si sono sposati quest’anno. “Ieri è stato per me un giorno molto importante” ha scritto la conduttrice 77enne sui social dopo il matrimonio celebrato lo scorso luglio al Santuario Madonna della Sorresca a Sabaudia. I due stavano insieme da otto anni e hanno deciso di suggellare il loro amore con il matrimonio.

“All’inizio per me è stato un problema”, aveva confidato la conduttrice parlando della loro differenza d’età: “A lui piacciono tantissimo i bambini e l’ho capito da come giocava con mia nipote Caterina. Così, per diverso tempo, non facevo che domandargli: ‘Perché non trovi una donna che possa darti questa gioia?’. Lui mi rispose: ‘Rosanna, forse la tua vita è stata più lunga, ma la mia è stata più larga’. Come si può restare indifferenti davanti a un uomo così? Persino sua mamma, la mia futura suocera, mi ha rivelato che non ha mai portato nessuna donna in casa prima di me”.

E sulla passione tra loro: “Dopo tanti anni cambia in meglio. La passione è accecante e non permette di valutare la tenerezza, la solidarietà, la presenza. Elementi fondamentali per andare avanti nella stessa direzione”, ha aggiunto. In passato Rosanna Lambertucci aveva avuto un altro grande amore, Alberto Amodei, il suo primo marito e padre di sua figlia Angelica, stroncato da un tumore nel 2014.