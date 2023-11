Marilyn ha gli occhi neri: trama, cast e streaming del film

Questa sera, mercoledì 1 novembre 2023, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda Marilyn ha gli occhi neri, film italiano del 2021 diretto da Simone Godano con Stefano Accorsi e Miriam Leone. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

La mitomane Clara Pagani e il nevrotico Diego fanno parte di un centro diurno di riabilitazione per persone disturbate che vengono prese sotto la guida dello psichiatra Paris, il quale più volte le esorta a portare il fuori (la realtà) all’interno (il loro mondo). Per questo, inizialmente invita gli anziani del quartiere al laboratorio di cucina per il pranzo dove Diego prepara loro da mangiare, rispettando, però la sua filosofia: si cucina un piatto solo.

Clara a causa del suo disturbo posta sui social false recensioni di un nuovo ristorante, il Monroe, e ne informa Diego il quale decide di trasformare il centro nel ristorante anche nel tentativo di recuperare il suo rapporto con la figlia che è stata data in affido esclusivo alla ex moglie. Clara, inizialmente restia, accetta e nel progetto vengono coinvolti anche gli altri pazienti del centro: Sosia, che è convinto che tutte le persone siano sosia in quanto il vero io è altrove, Susanna, che soffre della sindrome di Tourette, Chip, che crede di esser spiato e Gina, una ragazza con disturbi relazionali.

Marilyn ha gli occhi neri: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Marilyn ha gli occhi neri, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Stefano Accorsi: Diego

Miriam Leone: Clara Pagani

Thomas Trabacchi: Paris

Mariano Pirrello: Sosia

Orietta Notari: Susanna

Marco Messeri: Aldo

Andrea Di Casa: Chip

Ariella Reggio: Adelaide

Valentina Oteri: Gina

Streaming e tv

Dove vedere Marilyn ha gli occhi neri in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 1 novembre 2023 – alle ore 21,25 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.