Perché Marianna Morandi e Biagio Antonacci si sono lasciati: il motivo della separazione, figli

Marianna Morandi, la figlia di Gianni, e Biagio Antonacci sono stati insieme per circa nove anni e hanno avuto due figli. Poi la fine del loro amore. Ma perché si sono lasciati? La fine della loro relazione ha colto di sorpresa i fan, visto che apparivano molto affiatati e uniti. I due non hanno mai chiarito del tutto i motivi della separazione, visto anche che si tratta di personaggi famosi e ci sono di mezzo due figli.

Marianna Morandi e Biagio Antonacci sono stati insieme dal 1993 al 2002 e hanno avuto due figli, Giovanni e Paolo. In un’intervista rilasciata a Vanity Fair, il cantante ha spiegato che ha un ottimo rapporto con l’ex compagna, sempre per il bene dei figli: “La stima reciproca tra ex compagni – ha spiegato – è fondamentale perché si porta dietro la fiducia”.

“Abbiamo sempre tenuto due punti fermi: mettere i figli al centro, preservandoli, cercare di essere sereni anche nella separazione. Marianna – ha spiegato Antonacci – sa che non avrei mai esposto i nostri figli a persone non per bene e io so lo stesso di lei. Lasciare liberi è un gesto d’amore che ti torna indietro”. In una recente intervista al Corriere che ha fatto molto parlare, Biagio ha ammesso di avere dei sensi di colpa legati alla fine della relazione con Marianna Morandi: “L’educazione cattolica ha rovinato la genuinità dell’essere umano, abbiamo abbandonato l’istinto. Il senso di colpa non ti fa mai sentire libero, stai sempre a chiederti: mi merito questa libertà? Bisogna essere liberi, tornare nella foresta, camminare per cercare cibo, amore, cercare la verità. Il senso di colpa ti toglie tutto questo. Il più grande lo ha provato “quando ho deciso di non vivere più nella stessa casa con la madre dei miei primi due figli (Marianna Morandi. Provavo un grande senso di colpa per i figli. A volte chi rimane male non rema a favore, ma poi il tempo vince, l’amore vince”.

Chi è Marianna Morandi

Classe 1969, è la secondogenita di Gianni Morandi e dell’attrice Laura Efrikian. Ancora bambina ha debuttato come cantante nel brano Sei forte papà, poi si è diplomata presso l’accademia Nazionale d’arte drammatica e ha iniziato la carriera di attrice teatrale. Ma non solo. Ha recitato anche nelle miniserie di Canale 5 e della Rai come La forza dell’amore, le Madri e un Anno a primavera.