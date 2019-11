Maria Perego, è morta l’autrice televisiva che creò Topo Gigio

Maria Perego si è spenta a 95 anni. Nel 1959 aveva creato il personaggio di Topo Gigio, un’icona televisiva per tante generazioni. La Perego voleva riportare la sua creazione in tv, precisamente su Rai Yoyo, ed era a lavoro per attuare questo suo progetto entro il prossimo anno.

Ad annunciare la sua scomparsa è stato Alessandro Rossi, l’amministrazione della Topo Gigio S.R.L.

“La Signora è stata una eccezionale ambasciatrice della creatività italiana; Topo Gigio sembrava prendere vita dalle sue mani e con lei ha viaggiato nei paesi di tutto il mondo. È stata una infaticabile lavoratrice e fino alla fine ha lavorato su nuovi progetti, l’ultimo dei quali è la nuovissima serie a cartoni animati su Topo Gigio che verrà prossimamente trasmessa da Rai Yoyo. Ci mancherà moltissimo”, ha specificato Rossi.

Maria Perego, chi era la mamma di Topo Gigio

Classe 1923, Maria Perego aveva 95 anni. Nipote di una marionettista, dopo aver frequentato l’Accademia d’arte drammatica ha inventato diversi personaggi prima di arrivare al successo – come Picchio Cannocchiale – ma soltanto Topo Gigio le ha permesso di toccare la grandezza.

All’inizio degli anni ’60 arrivava così Topo Gigio, grazie al supporto del marito Federico Caldura, un personaggio che si è lasciato ispirare da Topolino (raccontato poi nel libro Io e Topo Gigio).

Nell’arco della sua lunga carriera televisiva, Maria Perego ha conosciuto grandissimi artisti come Ed Sullivan, Louis Armstrong, Ichikawa, Hugo Pratt, Michael Jackson, Lucio Dalla e John Wayne.

Il fenomeno Topo Gigio ha coinvolto proprio tutti in casa Rai: nel 1974 l’abbiamo visto condurre Canzonissima insieme a Cochi e Renato e Raffaella Carrà. I suoi show, con la voce di Peppino Mazzullo, hanno conquistato la prima serata della Rai facendo breccia nel cuore di grandi e piccini.

Maria Perego, l’ultima comparsa televisiva

L’abbiamo vista il 12 ottobre 2019 ospite della prima puntata de Le ragazze, la trasmissione di Rai 3 condotta in prima serata da Gloria Guida dove ha raccontato la sua avventura insieme al marito. A manovrare Topo Gigio, intrattenendo tantissimi bambini, era sempre lei, Maria Perego, appassionata ai pupazzi sin da piccola.