Quando va in onda l’ultima puntata di Mare Fuori: data e ora

Quando va in onda l’ultima puntata di Mare Fuori su Rai 2? Oggi, mercoledì 21 ottobre 2020, abbiamo assistito alla quinta puntata (episodi 9 e 10), la penultima della fortunata serie tv. La messa in onda dell’ultima puntata è prevista per mercoledì 28 ottobre 2020 sempre alle ore 21,20 (circa) su Rai 2. Negli ultimi due episodi (11 e 12) vedremo Massimo (Carmine Recano) e Paola (Carolina Crescentini) alla ricerca di Carmine (Massimiliano Caiazzo). Carmine dal suo nascondiglio sarebbe in grado di uccidere Massimo, ma si rifiuterà e fuggirà raggiungendo Nina (Greta Domenica Esposito). Intento nel carcere Filippo sarà in grave pericolo… Ciro organizzerà una rivolta per poter colpire Carmine e Filippo in isolamento e riuscirà ad occupare la mensa dell’IPM. Massimo capirà le intenzioni di Ciro e correrà a spostare i due ragazzi dall’isolamento al laboratorio di ceramica. Ciro prenderà quindi in ostaggio Paola e minaccerà di ucciderla se non gli rivelerà dove sono nascosti Carmine e Filippo…

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Mare Fuori su Rai 2? La fiction si compone in tutto di 12 episodi, che andranno in onda in 6 puntate su Rai 2 in prima serata (ore 21,20), a partire dal 23 settembre 2020 fino al 28 ottobre 2020. Di seguito il calendario (la programmazione) Rai per Mare Fuori (attenzione: la programmazione potrebbe subire modifiche):

Prima puntata (episodi 1 e 2): mercoledì 23 settembre 2020, Rai 2 TRASMESSA

Seconda puntata (episodi 3 e 4): mercoledì 30 settembre 2020, Rai 2 TRASMESSA

Terza puntata (episodi 5 e 6): mercoledì 7 ottobre 2020, Rai 2 TRASMESSA

Quarta puntata (episodi 7 e 8): mercoledì 14 ottobre 2020, Rai 2 TRASMESSA

Quinta puntata (episodi 9 e 10): mercoledì 21 ottobre 2020, Rai 2 TRASMESSA

Sesta puntata (episodi 11 e 12): mercoledì 28 ottobre 2020, Rai 2

