Chi è Marco Cattalini, il marito di Antonella Viola ospite a Oggi è un altro giorno

Chi è Marco Cattalini, il marito di Antonella Viola ospite a Oggi è un altro giorno nella puntata del 10 maggio 2023? Marco Cattalini, 57 anni, marito di Antonella Viola, biologa, immunologa, professoressa di Patologia generale all’Università di Padova, ha una rosa tatuata sul bicipite e una frase che racchiude il loro amore: “Solo per pazzi”.

Tatuaggio dedicato a lei che ha scelto di fare a 50 anni. “Nei nostri primi anni insieme, Antonella mi aveva consigliato di leggere Il lupo della steppa di Herman Hesse – ha raccontato al Corriere della Sera – poi è diventato una delle nostre letture preferite. La frase che ho voluto per il tatuaggio è riferita a quel libro e alla nostra storia. È un po’ il nostro motto”.

Ma chi è Marco Cattalini, il marito di Antonella Viola? Laureato in chimica industriale, specializzato in sistemi di protezione dalla corrosione, spesso in giro per il mondo con la sua società di consulenza, Marco ha conosciuto Antonella nel 1994, un anno dopo sono andati a convivere e nel 1998 si sono sposati. Insieme da 28 anni, hanno due figli e molte passioni in comune, tra cui uno stile di vita sano, come raccontato da Antonella Viola nel suo nuovo libro “La via dell’equilibrio”.

Sul loro incontro Marco ha raccontato: “Era il 1994, Antonella stava facendo il dottorato a Padova, ci hanno presentato amici comuni. È stato amore a prima vista, è scoccata subito la scintilla. Lei stava per partire per la Svizzera, aveva un incarico a Basilea, io l’ho seguita e abbiamo vissuto lì per 5 anni”.

“Faccio molto sport, ma per stare bene – le parole del marito di Antonella Viola -. In gioventù arti marziali, adesso kettlebell che si pratica con sfere di ghisa, bilanciere e allenamento a corpo libero, per me è stata una medicina. Fino al 2013 soffrivo molto per lo schiacciamento delle vertebre della schiena, non dormivo, non riuscivo a piegarmi, mi riempivo di antidolorifici. Poi ho scoperto questo sport, ho imparato a farlo nel modo giusto. Oggi sto bene, riesco a sollevare 160 chili da terra senza sforzo e senza dolore. Ho preso anche due brevetti da istruttore, per mettermi alla prova, una sfida con me stesso”.

Anche lui digiuna come sua moglie Antonella Viola, ospite ad Oggi è un altro giorno: “Ho iniziato il digiuno intermittente dal 2016, molto prima di mia moglie. Salto la cena quasi ogni sera. L’ultimo pasto lo faccio verso le 15, poi basta, digiuno fino alla mattina dopo. È un’abitudine che mi fa stare molto bene. Se mangio dopo una certa ora mi sento appesantito e non riesco a dormire”.

Poi sulla famiglia Marco Cattalini ha aggiunto: “Non esistono ruoli definiti, ci siamo sempre sentiti complementari e intercambiabili in casa e con i nostri figli. Ci sono stati momenti in cui Antonella lavorava di più e io stavo più in casa e viceversa. È la nostra famiglia, una responsabilità di entrambi, ognuno di noi fa il massimo. Siamo sempre complici in tutto, ci sosteniamo a vicenda”.