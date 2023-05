Chi è Marcello Cesena, il comico ospite a Oggi è un altro giorno: età, compagno, fidanzato, Jean Claude, Sensualità a corte, Gialappa’s Band, vita privata, Gialappa’s Show

Marcello Cesena è un noto comico, conosciuto dal grande pubblico per il ruolo di Jean Claude nella serie “Sensualità a corte”, trasmessa durante i programmi della Gialappa’s Band. Proprio in questi giorni è tornato in tv con il nuovo Gialappa’s Show su Tv8. Marcello Cesena, classe 1956, è nato a Genova. Dichiaratamente omosessuale, l’attore sposato con Alessandro Iovine. I due si sono uniti civilmente nel 2020, in pieno Covid. Il suo compagno lavora dietro le quinte con suo marito e gestisce un airb&b a Roma.”I n una Roma deserta, indossando mascherine e guanti ci siamo sposati! Perché non volevamo ricordare questi giorni solo per la Pandemia ma anche per qualcosa di bello. Mai avrei pensato di sposarmi in vita mia e soprattutto mai avrei creduto di farlo durante una pandemia. La bellezza della vita sta proprio nella sua imprevedibilità e nel fatto che alla fine l’amore trionfa su tutto”, aveva scritto Iovine in occasioen del matrimonio.

Marcello Cesena ha iniziato la sua carriera grazie a due grandi come Giorgio Albertazzi e Gigi Proietti. Nel 1983 è arrivato il suo esordio al cinema, con il film di Pupi Avati “Una gita scolastica”. Nel 1990 insieme a Maurizio Crozza, Ugo Dighero, Mauro Pirovano e Carla Signoris fonda il gruppo comico dei Broncoviz. È però al Teatro dell’Archivolto di Genova che inizia a muovere i suoi primi passi nel mondo della comicità.

Nel 1991 debutta in Rai nel programma Avanzi. Il successo in tv per Marcello Cesena arriva dal 2004, con l’avvio del sodalizio con la Gialappa’s Band e la creazione della celebre serie Sensualità a corte. Negli anni 2000 dirige come regista diversi film, tra cui Mari del sud (2001) con Diego Abadantuono e Il cosmo sul comò (2008), con il trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo. Tra gli altri personaggi di Marcello Cesena ricordiamo anche i Patatini, il Dr. House e don Babbeo, molto amati in tv e sul web.

Di recente Marcello Cesena ha pubblicato un libro dal titolo Un luogo sicuro che racconta la storia di due donne, la regista cinematografica Geneviève e la giovane profuga Azadeh. Due vite distanti, le loro, che si uniranno nel più inaspettato dei modi durante un funerale in una cittadina lontana da Parigi.