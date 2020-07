Manifest 2: anticipazioni, trama e cast della puntata di oggi, 17 luglio

Questa sera, venerdì 17 luglio 2020, alle ore 21,25 su Canale 5 va in onda Manifest 2, la serie tv prodotta negli Stati Uniti dal canale NBC giunta alla seconda stagione (composta da 13 episodi). Oggi andranno in onda ben 4 episodi. Vediamo insieme la trama e il cast di Manifest 2 in onda stasera su Canale 5.

Trama

Di seguito la trama degli episodi di Manifest 2 in onda oggi, 17 luglio 2020:

2×04: Nelle pieghe del tempo

Saanvi cerca in tutti i modi di mantenere il segreto sulla sua ricerca, nonostante venga spiata dal Maggiore. Tra Jared e Tamara nasce una simpatia. Intanto Michaela e Zeke condividono una visione che li porta in una banca in cui è in corso una rapina. Michaela riconosce l’uomo armato come un passeggero dell’828 di nome Logan Strickland. Insieme, cercano di calmarlo e convincono la polizia ad aspettare mentre si assicurano che Logan raggiunga la cassetta di sicurezza che voleva aprire. Allo stesso tempo, Ben e TJ lavorano su una chiamata che li porterà dal fratello di Logan, Frank…

Manifest 2 – 2×05: Volo coordinato

Un gruppo di teppisti, conosciuto con il nome di Xiani, fa irruzione nella chiesa dei Redivivi di Adrian e distrugge tutto, attaccando anche uno dei suoi membri Isaiah. Intanto un camion, guidato sempre da un membro degli Xiani, travolge di proposito l’auto di Grace, che finisce in ospedale. La polizia inizialmente archivia i casi, visto che sembra casuali, ma in realtà non è così. Ben e TJ infatti, scopriranno che questi attacchi sono stati pianificati dagli Xiani…

2×06: Viaggio di ritorno

TJ e Olive fanno ricerche approfondite sui tarocchi nella speranza di scoprire qualcosa di utile sulla data di morte. Intanto cresce l’attrazione tra loro. Courtney chiede aiuto per saldare un grosso debito verso un pericoloso spacciatore di nome Lucas. Zeke e Michaela provano a catturarlo in un’operazione sotto copertura. Ben e Saanvi hanno entrambi una chiamata su un ragazzo di nome Theo che apprendono essere il figlio illegittimo di Finn Nowak, passeggero dell’828. Quando incontrano Theo, Saanvi riconosce nel bambino i segni di insufficienza renale per la quale necessita di un urgente trapianto. Finn, il padre, è un donatore compatibile.

Manifest 2 – 2×07: Uscita d’emergenza

Mentre tutti cercano di dare un senso alla chiamata riguardante l’aereo che si è schiantato, Ben si confronta con Adrian per discutere della sua predicazione e della cattiva influenza che esercita. Olive e TJ condividono con Ben le loro ricerche sul creatore del mazzo di tarocchi Al-Zuras. Michaela domanda una spiegazione sulle pillole che ha trovato, ma Zeke afferma di non conoscerne la provenienza. L’ultimo esperimento di Saanvi porta all’eliminazione della mutazione. Nel frattempo, numerosi passeggeri dell’828 sono invitati a un evento presso il club dove lavora Isaiah, dove è offerto champagne gratuito. Tuttavia, lo champagne è stato arricchito con acido gamma-idrossibutirrico.

Manifest 2: il cast della serie tv

Abbiamo visto la trama della puntata di oggi di Manifest 2, ma qual è il cast completo della serie tv? Partiamo dai protagonisti principali, i fratelli Stone: Michaela è interpretata da Melissa Roxburgh, mentre Ben è interpretato da Josh Dallas (C’era una volta). La dottoressa Saanvi Bahl è interpretata da Parveen Kaur, mentre Drea Mikami è Ellen Tamaki. Tra le novità vediamo anche una vecchia amica di Ben, Suzanne Martin, interpretata da Yasha Jackson e anche Kate Bowers, interpretata da Andrene Ward-Hammond, il capitano della polizia che dovrà investigare sulla carriera di Michaela. Nel cast ovviamente è presente anche Grace Stone, interpretata da Athena Karkanis, alle prese con la sua gravidanza, e anche Olive interpretata da Luna Blaise. Una novità nel cast di Manifest 2 è Garrett Wareing (Pretty Little Liars: The Perfectionists). Rivedremo anche il detective Jared Vasquez interpretato da J.R. Ramirez e Cal Stone interpretato da Jack Messina.

Streaming e tv

Dove vedere in tv la serie Manifest 2? La fiction va in onda su Canale 5 in prima tv assoluta a partire dalle 21,20. La rete ammiraglia Mediaset viene trasmessa sul quinto canale del vostro digitale terrestre, ma potete trovarla anche sul 505 (in HD) o sul 105 di Sky. Non sarete in casa durante la messa in onda della fiction ma non volete perdervelo per nulla al mondo? Non c’è problema: Manifest è disponibile anche in streaming. Dove? Ovviamente su Mediaset Play, la piattaforma del Biscione che permette di vedere tutti i programmi che vanno in onda sulle reti Mediaset anche su pc, smartphone e tablet.

Potrebbero interessarti Manifest 2: il cast completo della serie tv Il giovane Montalbano – La stanza numero 2: il cast completo Manifest 2: cosa è successo nell’ultima puntata