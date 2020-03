Maltese anticipazioni: la trama della prima puntata il 25 marzo su Rai 2

Questa sera, mercoledì 25 marzo 2020, in prima serata su Rai 2 torna Maltese – Il romanzo del Commissario, serie tv diretta da Gianluca Maria Tavarelli con protagonista Kim Rossi Stuart. La fiction, composta di quattro puntate, è andata in onda per la prima volta su Rai 1 nel maggio del 2017 e ora l’emittente di Viale Mazzini ha deciso di ritrasmetterla, visti anche i buoni ascolti che registrò quasi tre anni fa.

Quella raccontata nella miniserie è la storia di Dario Maltese, un commissario di polizia della narcotici di Roma che durante la fine degli anni 70 decide di tornare nella sua città natale, Trapani, per il matrimonio di un amico e collega che però viene ucciso davanti a lui. Una volta sull’isola indagherà sui legami tra mafia, politica e finanza e scoprirà la verità sull’assassinio del suo amico. Ma cosa succede nel primo episodio? Vediamolo qui di seguito.

Maltese – Il romanzo del Commissario: la trama della prima puntata

A Roma è il 1976 e il commissario della narcotici Dario Maltese decide, dopo vent’anni, di tornare nella sua città natale, Trapani, che aveva lasciato dopo il suicidio del padre poliziotto. La ragione che lo spinge a partire per l’isola è che il suo amico e collega Gianni Peralta sta per sposarsi e lo ha scelto come testimone. Sua moglie, Mariangela, è incinta. La coppia, però, viene uccisa in un agguato proprio davanti a lui alla vigilia delle nozze e Dario, su richiesta del padre dell’amico, ottiene il trasferimento alla questura di Trapani per poter scoprire chi c’è dietro il terribile assassinio.

Nella squadra in cui entrerà a far parte, che era del commissario Peralta, ci sono Saverio Mandarà, Cesare Millocca detto U normannu, Ernesto Lo Giudice U cunigghiu e il maresciallo maggiore Lucio De Falco U chiovu. Subito le indagini portano ad una pista sentimentale: Peralta sarebbe stato ucciso da Nicolò Miceli, fidanzato della sua amante Santina Spatuzza. Quando però Maltese scova e arresta il latitante, si renderà subito conto che l’uomo è stato manovrato e che non può essere il colpevole. Vicino a dove alloggia il commissario, nel frattempo, atterra spesso, di notte e segretamente, un aereo privato e così una sera Maltese decide di seguire i passeggeri fino al ristorante incontrando lì fuori il giornalista Mauro Licata. Sarà lui ad indicargli i nomi dei presenti alla cena: il sindaco Lamberto Scirè, il senatore Melendez (proprietario di mezza Trapani e delle terre circostanti), sua figlia Giulia con il marito Luciano Consalvo del Banco di Trinacria e il cognato Francesco Consalvo detto “lo squalo” perché titolare di una società di riscossione.

