Perché Malika Ayane e Cesare Cremonini si sono lasciati: il motivo

Perché Malika Ayane e Cesare Cremonini si sono lasciati nel 2010? Cosa è successo? In tanti non si sono dimenticati della loro (breve) storia d’amore che nel 2009 colpì i fan dei due grandi artisti. Storia che si è conclusa nel 2010. “Ci siamo conosciuti al Quirinale. E’ il più bravo di tutti e gli voglio un bene pazzesco. Ma con gli uomini sono sempre stata fortunata”. Alla base della rottura ci sarebbe stato un carattere non proprio maturo, all’epoca, di Cesare.

“Un giorno ci siamo guardati e ci siamo chiesti dove saremmo andati a finire“, ha raccontato Malika Ayane. L’artista aveva già una figlia di sette anni al momento della rottura e non poteva permettersi un fidanzato “bambino”. Parole che avevano creato scalpore, parzialmente corrette dalla stessa cantante milanese sui social nello stesso periodo: “Non ho mai pensato che Cesare fosse un bambino, è un uomo stupendo, che continuo a stimare, e per questo siamo rimasti uniti nel tempo… questo sì che è vero! Se ci siamo lasciati è perché lui era John Lennon e io McCartney”.

Chi l’attuale compagno di Malika Ayane? “Matrimonio e altri figli? Non penso proprio – ha detto Malika in una recente intervista a Il Messaggero -. Da qualche mese sono single. Era il mio agente? Adesso non lo è più. Sono donna dai grandi cambiamenti… è bello essere da soli”. Dal 2018 al 2022 la cantante ha avuto infatti una relazione con l’allora suo manager, Claudio Fratini.

In passato (nel 2011) Malika Ayane è stata sposata con Federico Brugia, regista di spot pubblicitari e videoclip. La coppia si è separata nel 2016. Inoltre la cantante ha una figlia avuta a 21 anni da un suo vecchio compagno.