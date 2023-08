Malice – Il sospetto: trama, cast e streaming del film su La7

Stasera, venerdì 18 agosto 2023, alle ore 21,20 su La7 va in onda Malice – Il sospetto, film del 1993 diretto da Harold Becker. Nel film appaiono Nicole Kidman in uno dei suoi primi ruoli importanti, Anne Bancroft in una piccola parte e una ancora sconosciuta Gwyneth Paltrow in una piccola apparizione. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel college di Westerley, New England, si aggira un killer spietato che aggredisce e uccide le studentesse, tagliandone una ciocca di capelli. Una delle vittime viene salvata grazie alle cure del giovane e brillante medico Jed Hill. Il college è retto da Andy Safian, vicepreside e vecchio compagno di liceo di Jed, sposato con Tracy Kennsinger, maestra d’asilo. I due vivono in una casa vittoriana dove stanno svolgendo dei lavori di ristrutturazione, soprattutto mettere le tende per evitare che Billy, figlio della vicina li veda; Andy e Tracy decidono di affittare il terzo piano della loro casa a Jed, che viene informato dei dolori addominali di cui Tracy da tempo soffre e per i quali è in cura presso un ginecologo di Boston, il dott. David Lillianfield. Un giorno, Andy scopre il cadavere della studentessa Paula Bell, e la detective Dana Harris lo accusa di omicidio: le tracce sul cadavere dell’assassino appartengono al suo stesso gruppo sanguigno e dovrà sottoporsi all’esame dello sperma per poter essere escluso dalla cerchia dei sospettati. Una sera, Tracy viene ricoverata d’urgenza per un tumore a un’ovaia; Jed e i suoi colleghi asportano l’ovaia, scoprendo che Tracy soffre di cisti. Jed individua delle anomalie nell’altra ovaia e decide di asportarla per non mettere in pericolo la vita di Tracy, dato che l’ovaia è necrotica. Si scopre che Tracy è incinta di poche settimane e perciò questa cosa le costa la gravidanza e la sterilità, mentre l’ovaia asportata era semplicemente distorta ma sana. Tracy decide perciò di fare causa contro Jed e il Saint Agnes Hospital e di lasciare il marito.

Malice – Il sospetto: il cast

Abbiamo visto la trama di Malice – Il sospetto, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Nicole Kidman: Tracy Kennsinger

Alec Baldwin: dottor Jed Hill

Bill Pullman: Andy Safian

Bebe Neuwirth: detective Dana Harris

George C. Scott: dottor Martin Kessler

Anne Bancroft: signora Kennsinger

Peter Gallagher: avvocato Dennis Riley

Josef Sommer: avvocato Lester Adams

Tobin Bell: Earl Leemus

William Duff-Griffin: dottor George Sullivan

Debrah Farentino: Tanya

Gwyneth Paltrow: Paula Bell

David Bowe: dottor Matthew Robertson

Streaming e tv

Dove vedere Malice – Il sospetto in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 18 agosto 2023 – alle ore 21,20 su La7. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito di La7.