Makari: la trama della prossima puntata, la terza. Anticipazioni

Cosa succederà nella prossima puntata (la terza) di Makari, la serie tv con protagonista Claudio Gioè in onda su Rai 1? Lunedì 22 marzo 2021 vedremo l’episodio tratto dal racconto È solo un gioco. La quiete del borgo trapanese è scossa dall’improvvisa morte di Franco, deceduto in un tragico incidente stradale. Il padre di Saverio è sconvolto, perché Franco era suo nipote e dunque cugino del protagonista della serie. Peccato che Saverio sembri non ricordare nulla di Franco, nonostante il padre tenti di rammentargli che da piccoli erano molto legati.

Anche se controvoglia, Lamanna prende parte al funerale del parente. Ed è lì che, parlando con gli amici e i conoscenti della vittima, comincia a domandarsi se si sia davvero trattato di un incidente. Franco era una promessa del calcio, e la risposta a tutti gli interrogativi di Lamanna potrebbe trovarsi proprio seguendo questa pista.

Mentre Saverio scava nella vita del cugino, i ricordi di lui pian piano riaffiorano. Dopo la morte della madre, Lamanna si era abituato a seppellire i ricordi insieme al suo dolore. Così, secondo le anticipazioni della prossima puntata di Makari (la terza), nel risalire alla verità sulla scomparsa di Franco, Saverio farà un lavoro su se stesso. Intanto, Suleima gli comunica che a breve deve raggiungere Milano per un colloquio di lavoro che, se andrà bene, sarà il primo passo per il suo trasferimento. Saverio è destabilizzato. Ora soffre, ricorda perfettamente il bene voluto a Franco e ha una gran paura di perdere la sua amata. È arrivato il tempo di affrontare i suoi sentimenti.

Quando va in onda la terza puntata

Quando va in onda la terza puntata di Makari? L’appuntamento (salvo cambi di programma) è per lunedì 22 marzo 2021 alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre).

Libri

Abbiamo visto la trama della prossima puntata di Makari, ma da quali libri prende ispirazione la serie tv? La fiction è tratta dai libri di Gaetano Savatteri, editi da Sellerio Editore. La prima puntata, è ispirata ai racconti I colpevoli sono matti e Il fatto viene dopo; la seconda dal racconto La regola dello svantaggio; la terza da È solo un gioco; la quarta da La Fabbrica delle Stelle. L’autore ha dichiarato a proposito della serie tv: “Mi piace pensare che finalmente si veicoli l’immagine di una Sicilia differente. Quella di siciliani a cui non per forza, piacciono i cannoli, quella di una Sicilia dolce amara, dove accanto all’immobilismo, c’è tanta forza dinamica”.

