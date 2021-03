Makari 2 si farà? Le anticipazioni sulla seconda stagione

Makari 2 (seconda stagione) si farà? Visti i grandi risultati di ascolti sono tantissimi i fan della fiction di Rai 1 che in questo momento se lo stanno chiedendo. Ve lo diciamo subito: una risposta ufficiale al momento non c’è. Nessuno del cast o della produzione ha menzionato una seconda stagione, ma molto probabilmente ci si sta ragionando.

In attesa di comunicazione ufficiali e anticipazioni varie, segnaliamo che il materiale su cui poter lavorare per un Makari 2 (seconda stagione) non mancherebbe di certo. Come noto, infatti, la serie tv prende spunto dai libri di Gaetano Savatteri, editi da Sellerio Editore. La prima puntata, si è ispirata ai racconti I colpevoli sono matti e Il fatto viene dopo; la seconda dal racconto La regola dello svantaggio; la terza da È solo un gioco; la quarta da La Fabbrica delle Stelle. L’autore ha dichiarato a proposito della serie tv: “Mi piace pensare che finalmente si veicoli l’immagine di una Sicilia differente. Quella di siciliani a cui non per forza, piacciono i cannoli, quella di una Sicilia dolce amara, dove accanto all’immobilismo, c’è tanta forza dinamica”. Non ancora “utilizzati” per la tv altri scritti e libri come:

Il lato fragile (2014)

Il fatto viene dopo (2015)

La segreta alchimia (2017)

Il delitto di Kolymbetra (2018)

La città perfetta (2018)

Tutti i libri del mondo (2019)

Il lusso della giovinezza (2020)

Insomma, il materiale per un Makari 2 (seconda stagione) di certo non mancherebbe. Non ci resta che attendere speranzosi comunicazioni ufficiali.

Streaming, tv e repliche

Vi siete persi le quattro puntate di Makari in diretta tv o live streaming e volete recuperarle o rivederle in replica? Niente panico. La serie tv è andata in onda dal 15 al 29 marzo 2021 alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre) e in live streaming su RaiPlay.it. Per rivedere tutto ora che tutti gli episodi sono stati trasmessi in tv basta andare sulla piattaforma RaiPlay dove – grazie alla funzione on demand – potrete rivedere tutto in replica gratis.

Potrebbero interessarti Stasera tutto è possibile – Il meglio: anticipazioni e ospiti della puntata speciale del 29 marzo Makari: anticipazioni (trama e cast) della quarta e ultima puntata Il processo di Norimberga: tutto quello che c’è da sapere sul film