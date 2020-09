Mai fidarsi di mia madre, la trama del film in onda su Rai 2

Questa sera su Rai 2 arriva il film in prima tv Mai fidarsi di mia madre, una pellicola che fa parte di una serie di film per la tv che risponde al nome di “The Wrong” realizzati per Lifetime Television. In Italia, la serie è stata tradotta con “Mai fidarsi di” ed è composta da 22 film, ognuno dei quali ha una storia stand-alone (quindi non legata alle altre e che può essere quindi guardata indipendentemente dalle altre. Anche il cast infatti è differente). L’elemento comune, oltre al genere thriller, è il regista David DeCoteau, che li ha diretti tutti. Nel film vediamo Jessica Morris interpretare Jessica e Ashlynn Yennie invece è Phoebe. Ma di cosa parla nello specifico Mai fidarsi di mia madre? Vediamo la trama del film.

Tutto su Mai fidarsi di mia madre: trama, cast e streaming

Mai fidarsi di mia madre, la trama del film

Melanie ha tutto, una bella carriera, una famiglia dalla quale tornare la sera e non potrebbe desiderare di meglio, soprattutto quando riceve una promozione presso l’agenzia per cui lavora. Ma, accantonando la felicità per il passo in avanti, Melanie capisce di avere troppi impegni e di conseguenza dovrà sacrificare qualcosa per riuscire a gestire tutto. Con le maggiori responsabilità da gestire, Melanie allora decide di assumere in fretta un’assistente che le permetta di coltivare anche la sua sfera personale. Per questo sceglie Phoebe, una ragazza furba e intelligente che non sembra mai lamentarsi di nulla e svolge ogni suo compito con precisione e dedizione. Quello che Melanie non sa è che Phoebe ha programmato di farsi assumere perché ha un piano ben preciso. La sua sete di vendetta l’ha portata infatti ad insinuarsi meschinamente della sua vita e, a lungo andare, Phoebe incrinerà sempre più la vita privata di Melanie mettendo in questione i suoi affetti e la sua posizione privata. Ma perché? Pare che Melanie abbia un conto passato in sospeso legato alla madre di Phoebe, peccato che non ne sia pienamente consapevole. Quando però capirà che Phoebe sta giocando sporco per danneggiare la sua carriera e la sua famiglia per lasciarla senza niente, Melanie si rimbocca le maniche e scende in campo per giocare al suo stesso gioco.

