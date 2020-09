Mai fidarsi di mia madre: trama, cast e streaming del film

Questa sera, venerdì 4 settembre 2020, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Mai fidarsi di mia madre, film di genere thriller, drammatico del 2019 (durata 86 minuti), diretto da David DeCoteau, con Jessica Morris e Ashlynn Yennie. Ma qual è la trama? E il cast completo? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il film racconta la storia di una giovane donna con una vita da sogno che finisce per essere vittima dell’ossessione di una psicopatica. Quando riceve una promozione presso l’agenzia pubblicitaria per cui lavora, le maggiori responsabilità che ne conseguono costringono Melanie (Jessica Morris) ad assumere al più presto un’assistente personale, così da avere più tempo da dedicare alla sua famiglia. La sua scelta ricade in fretta su Phoebe (Ashlynn Yennie), una donna furba e intelligente che sembra svolgere al meglio ogni compito che le viene richiesto. Quello che Melanie non immagina però, è che la sua nuova aiutante ha accettato l’impiego per un solo motivo: mettere in atto un piano di vendetta ai danni della madre, a cui è legata da un triste passato. Per Melanie è l’inizio di un incubo. Giorno dopo giorno Phoebe si insinua sempre più nella sua vita, mettendo in discussione i suoi affetti più sinceri e la sua posizione lavorativa…

La trama del film Mai fidarsi di mia madre

Mai fidarsi di mia madre: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Mai fidarsi di mia madre, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Jessica Morris: Melanie

Ashlynn Yennie: Phoebe

Jason-Shane Scott: Alex

Vivica A. Fox: Samantha

Dee Wallace: Carol

Jared Scott: Jason

Eric Roberts: Roger

Dominique Swain: Kellyanne

Streaming e tv

Dove vedere Mai fidarsi di mia madre in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – venerdì 4 settembre 2020 – alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Potrebbero interessarti Richie Rich – Il più ricco del mondo: trama, cast e streaming del film Stai lontana da me: trama, cast e streaming del film Grand Hotel Excelsior: trama, cast e streaming del film con Adriano Celentano