Mai fidarsi di mia figlia: trama e cast del film in onda su Rai 2

Mai fidarsi di mia figlia è il film in onda su Rai 2 questa sera, 29 luglio 2023, alle ore 21.20. Si tratta di un thriller del 2019, diretto da Ian Niles, con Claire Coffee e Matt Dallas. Vediamo ora la trama e il cast di Mai fidarsi di mia figlia.

Trama

Il film diretto da Ian Niles, vede protagonista la coppia formata da Katie e Greg Carlyle (Claire Coffee e Matt Dallas). I due sembrano condurre una vita perfetta nella loro bellissima casa in un tranquillo quartiere di periferia insieme ai due figli adolescenti Tommy e Lauren (Liam Obergfoll e Lauren DiMario). Greg, un chirurgo di successo, ha un’altra figlia di nome Samantha (Jordan Lane Price) avuta da una precedente relazione finita male. Padre e figlia non hanno mai avuti rapporti stretti, ma quando Greg viene a sapere che la madre di Samantha è morta tragicamente e in circostanze sospette, decide di invitare la figlia a stare per un po’ da loro. Incoraggiato da Katie, l’uomo spera di ristabilire ristabilire dei legami familiari con la figlia più grande.

In un primo momento, l’integrazione di Samantha nella famiglia Carlyle, che l’ha accolta a braccia aperte, sembra andare a gonfie vele, ma col passare dei giorni Katie inizia a notare dei comportamenti strani da parte della giovane donna. Il suo istinto di donna e psichiatra le suggerisce che ci sia qualcosa di sospetto in Samantha. Le vere intenzioni della giovane donna non tarderanno a svelarsi: diventa evidente che nutre un profondo rancore e invidia verso la sua nuova famiglia. Samantha non è venuta in cerca di riconciliazione, al contrario, sta complottando per distruggere la loro vita perfetta e togliere loro tutto…

Mai fidarsi di mia figlia: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast di Mai fidarsi di mia figlia? Protagonisti sono Claire Coffee, Matt Dallas, Jordan Lane Price, Liam Obergfoll, Lauren DiMario, Will Tomi, Donald Dash, Jabari Gray, Chandler Lovelle.

Streaming e tv

Dove vedere in diretta tv e in streaming Mai fidarsi di mia figlia? Appuntamento su Rai 2 il 29 luglio 2023 alle ore 21.20. Anche in streaming su Rai Play.