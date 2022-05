Made in Sud 2022 streaming e diretta tv: dove vedere il programma comico, 2 maggio

Questa sera, lunedì 2 maggio 2022, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda la terza puntata di Made in Sud 2022, lo show comico che festeggia i suoi 10 anni dalla nascita. Per l’occasione ci saranno tante novità, a cominciare dalla coppia di conduttori, formata da Lorella Boccia e Clementino. In tutto otto puntate, con alcuni dei comici più amati dal pubblico ma anche nuove leve pronti a esibirsi e farci ridere dal palco dell’Auditorium Rai di Napoli. Ma dove seguire Made in Sud 2022 in diretta tv e in streaming? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

In tv

Il programma va in onda su Rai 2 (canale 2 del digitale terrestre, 102 di Sky) alle ore 21.20 ogni lunedì per otto settimane a partire dal 18 aprile 2022.

Made in Sud 2022 streaming live

Se non siete a casa, potete seguire Made in Sud 2022 in streaming sulla app di RaiPlay, disponibile gratuitamente su pc, mastphone, tablet e smart tv. Potete recuperare le puntate o i singoli interventi comici in qualsiasi momento grazie alla funzione on demand.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere Made in Sud 2022, ma quante puntate sono previste per la nuova edizione dello show comico di Rai 2? Si tratta di otto episodi, in onda ogni lunedì in prima serata a partire dal 18 aprile (Pasquetta) alle ore 21.20. L’ultima puntata è prevista per il 6 giugno 2022, accompagnando così il pubblico di Rai 2 fino all’inizio quasi dell’estate. Di seguito tutta la programmazione completa (attenzione, potrebbe cambiare):