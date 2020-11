Ma cosa ci dice il cervello: il cast completo del film

Stasera, 17 novembre 2020, alle ore 21,20 su Canale 5 va in onda il film (2019) Ma cosa ci dice il cervello, una commedia che vede come protagonista Paola Cortellesi. Al suo fianco tantissimi attori italiani come Stefano Fresi e Claudia Pandolfi. Ma vediamo insieme il cast completo (attori-ruoli) di Ma cosa ci dice il cervello:

Paola Cortellesi: Giovanna Salvatori

Stefano Fresi: Roberto Desideri

Tomas Arana: Eden Bauen

Teco Celio: Gerard Colasante

Remo Girone: Comandante D’Alessandro

Vinicio Marchioni: Marco

Lucia Mascino: Francesca

Ricky Memphis: Dario Carocci

Paola Minaccioni: Anita Ruggiero

Alessandro Roja: Claudio, il manager

Giampaolo Morelli: Enrico

Claudia Pandolfi: Tamara

Emanuele Armani: Edoardo Grazioli

Carla Signoris: Agata

Chiara Luzzi: Martina

Paolo Antonini: Carrara

Marco Pancrazi: Iacobelli

Location

Ma dove è stato girato Ma cosa ci dice il cervello (qui sopra il cast)? Il film è stato girato a Roma ma non solo. “È sempre un piacere lavorare con Paola e Riccardo, e tutti gli altri – ha racconato Carla Signoris. – Anche se io li ho incontrati poco mentre loro andavano a Siviglia, in Russia, a Marrakech. A me non mi hanno portato fuori!”. Un peccato, visto che molte delle sequenze più spettacolari si son svolte proprio sulla celebre Piazza Jamaa el Fna della città marocchina e al Marrakesh Menara Airport. Della location moscovita si distinguono invece alcuni degli scorci più famosi della città e della Krasnaya Ploshchad, la Piazza Rossa, immortalata dal lato del Museo di Storia e del Cremlino.

Streaming e tv

Abbiamo visto il cast di Ma cosa ci dice il cervello, ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – martedì 17 novembre 2020 – alle ore 21,20 su Canale 5 (in chiaro, gratis). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.

