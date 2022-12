Lutto in casa Mediaset. Gerry Scotti ha pubblicato un post su Instagram dedicato a uno storico compagno di lavoro in tante produzioni televisive, che purtroppo è venuto a mancare: “Addio Jack, 20 anni di lavoro insieme, sempre sorridente. Tutti ti amavamo, ci mancherai”. Nella foto si vede il celebre conduttore con Jack Zoppi, durante le registrazioni di Chi vuol essere milionario?. Edmondo Conti, executive producer di Endemol Shine Italy, ha ricordato l’amico scomparso: “Caro Jack, ci mancherai tanto. Quante risate insieme e quanti programmi… “.

Chi era

Il ventennale compagno di lavoro di Gerry Scotti si chiamava Giacomo Zoppi, detto Jack. Uno dei personaggi principali tra i tecnici di Mediaset. Per oltre quarant’anni, infatti, è stato uno storico scaldapubblico delle trasmissioni di Cologno Monzese. Nelle scorse settimane Scotti aveva ricordato l’autrice Samantha Chiodini, che aveva lavorato per lungo tempo al suo fianco, e che in passato aveva lavorato anche a Che Tempo Che Fa, la trasmissione di Fabio Fazio. “Ad accompagnarci nelle 11 edizioni di questo programma c’è stata una ragazza meravigliosa, una donna abile, un’autrice intelligentissima, una mamma che purtroppo non c’è più”, ha ricordato il conduttore in apertura della nuova stagione di Caduta libera. Lo scorso anno Mediaset aveva pianto lo storico assistente di studio Piero Sonaglia.