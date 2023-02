L’ultimo giorno sulla terra: trama, cast e streaming del film su Sky Cinema

L’ultimo giorno sulla terra è il film in onda questa sera, giovedì 23 febbraio 2023, alle ore 21.15 su Sky Cinema Uno. Si tratta di una pellicola di fantascienza del 2020 diretta da Romain Quirot, con Hugo Becker e Jean Reno. Di seguito la trama, il cast e dove vedere in streaming il film L’ultimo giorno sulla terra.

Trama

Il film è ambientato nel 2050, quando la Terra è prossima al collasso e l’umanità si avvia verso la sesta estinzione di massa. Una luna rossa vira dritta contro la Terra, portando le temperature ad alzarsi fino a raggiungere un caldo soffocante, che ha portato diversi animali alla morte, scarsità di risorse energetiche e ha reso le persone sopravvissute dei rifugiati climatici.

La Luna Rossa si appropinqua sempre più al pianeta, minacciandolo, e solo un uomo, il talentuoso astronauta Paul W.R. (Hugo Becker), potrà tentare di salvare il mondo. È l’unico che possa resistere al campo di forza del corpo celeste, ma qualche ora prima di imbarcarsi per la Grande Missione, Paul scompare misteriosamente. L’uomo fugge via, rifiutando di intraprendere l’impresa e le autorità si mettono sulle sue tracce per trovarlo e far sì che compia il suo dovere.

Durante la fuga, Paul si imbatte nella giovanissima Elma (Lya Oussadit-Lessert), che lo riconosce e decide di mettersi in viaggio con lui. L’astronauta, in verità, non sta scappando solo dalla sua missione, ma anche dal suo passato…

L’ultimo giorno sulla terra: il cast

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film L’ultimo giorno sulla terra? Protagonisti sono Hugo Becker, Jean Reno, Paul Hamy, Sonia Okacha, Lya Oussadit-Lessert, Bruno Lochet, Emilie Gavois-Kahn, Philippe Katerine, Darius Garrivier, Jean-Baptiste Blanc, Jean-Luc Couchard.

Streaming e tv

Dove vedere L’ultimo giorno sulla terra in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 23 febbraio 2023 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.