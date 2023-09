L’ufficiale e la spia: trama, cast e streaming del film

Stasera, domenica 3 settembre 2023, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda L’ufficiale e la spia (J’accuse), film del 2019 diretto da Roman Polański, con protagonista Jean Dujardin. Tratto dall’omonimo romanzo del 2013 di Robert Harris, anche co-autore della sceneggiatura assieme a Polański, il film racconta delle indagini del tenente colonnello Georges Picquart volte a far luce sul cosiddetto affare Dreyfus. Ha vinto il Gran premio della giuria alla 76esima Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

1894. Alfred Dreyfus, capitano dell’esercito francese, viene dichiarato colpevole di alto tradimento per aver passato segreti militari all’Impero Tedesco. L’uomo viene degradato e condannato all’esilio sull’Isola del Diavolo; il suo affaire scatena una notevole eco in Francia poiché Dreyfus è ebreo. Un anno dopo l’ufficiale Georges Picquart, in passato superiore dello stesso Dreyfus, viene nominato capo della sezione dei servizi segreti nell’esercito francese; l’uomo, dai sentimenti antisemiti, è consapevole che il processo a carico di Dreyfus è stato piuttosto sommario a causa della sua origine; tuttavia, notando alcune irregolarità nel dossier dell’affaire, decide di condurre un’indagine per verificare la colpevolezza dell’uomo. Picquart scopre che il cosiddetto bordereau, ossia il documento che ne proverebbe la colpevolezza, non è stato scritto da Dreyfus, come il grafologo Alphonse Bertillon aveva dichiarato, ma da un altro soldato: il maggiore Ferdinand Walsin Esterhazy. Questi secondo lui è la vera spia, ma le prove sono state esaminate con pregiudizio o addirittura falsificate a danno di Dreyfus.

Picquart si convince dell’innocenza di Dreyfus e tenta di riaprire il processo per scagionarlo e arrestare Esterhazy, ma incontra l’opposizione dei suoi superiori: ammettere l’innocenza di Dreyfus avrebbe come esito un grande scandalo che porterebbe alla scoperta della corruzione nell’esercito, mentre l’uomo, in quanto ebreo, è il perfetto capro espiatorio. Picquart viene quindi rimosso dall’incarico e inviato in missione lontano da Parigi; egli però riesce a tornare e a raccontare tutto al suo amico avvocato Louis Leblois, il quale inizia a organizzare un comitato per la riabilitazione di Dreyfus, coinvolgendo il collega Fernand Labori, parlamentari e intellettuali, tra cui il celebre scrittore Émile Zola.

L’ufficiale e la spia: il cast

Abbiamo visto la trama de L’ufficiale e la spia, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Jean Dujardin: Ten. Col. Marie-Georges Picquart

Louis Garrel: Cap. Alfred Dreyfus

Emmanuelle Seigner: Pauline Monnier

Grégory Gadebois: Magg. Hubert-Joseph Henry

Mathieu Amalric: Alphonse Bertillon

Melvil Poupaud: Fernand Labori

Éric Ruf: Col. Jean Sandherr

Laurent Stocker: Gen. Georges-Gabriel de Pellieux

André Marcon: Émile Zola

Gérard Chaillou: Georges Clemenceau

Michel Vuillermoz: Ten. Col. Armand du Paty de Clam

Denis Podalydès: Edgar Demange

Damien Bonnard: Desvernine

Wladimir Yordanoff: Gen. Auguste Mercier

Didier Sandre: Gen. Raoul Le Mouton de Boisdeffre

Vincent Grass: Gen. Jean-Baptiste Billot

Hervé Pierre: Gen. Charles-Arthur Gonse

Laurent Martella: Cap. Ferdinand Walsin Esterhazy

Vincent Pérez: Louis Leblois

Luca Barbareschi: Philippe Monnier

Streaming e tv

Dove vedere L’ufficiale e la spia in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – domenica 3 settembre 2023 – alle ore 21,20 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.