Perché Luca Argentero non è al Festival di Sanremo: il motivo dell’assenza stasera

Perché Luca Argentero non è presente stasera – 2 febbraio – al Festival di Sanremo 2022 come annunciato nei giorni scorsi? Ve lo diciamo subito: a spingere al forfait l’attore è stato un lutto familiare. Nelle scorse ore infatti, secondo quanto riportato da diversi quotidiani, è morto il suocero, il padre di sua moglie Cristina Marino. Per questo motivo stasera non sarà sul palco del Festival, dove era atteso come super ospite. Il protagonista di ‘Doc 2 – Nelle tue mani’ sarebbe dovuto salire sul palco dell’Ariston proprio per presentare la seconda stagione dell’amatissima fiction di Rai 1 che lo vede protagonista ma ha ovviamente preferito rinunciare per stare vicino alla sua famiglia.

