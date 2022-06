A che ora inizia Love Mi: l’orario d’inizio del concerto in Piazza Duomo

A che ora inizia Love Mi, il concerto di beneficenza organizzato da Fedez e J-Ax? Si tratta di un evento a titolo gratuito il cui scopo è quello di raccogliere fondi per TOG – Together To Go, una Onlus che si occupa di bambini affetti da patologie neurologiche complesse e molto cara a Fedez. Sono 22 gli artisti attesi sul palcoscenico pronti ad animare Piazza Duomo con la loro musica, sotto la conduzione di Elenoire Casalegno, Aurora Ramazzotti e Gabriele Vagnato. Ecco l’elenco: Ariete, Beba, Cara, Dargen D’Amico, Fedez, Frada, Ghali, J-AX, Miles, MYDRAMA, M¥SS KETA, Nitro, Paky, PAULO, Rhove, Rosa Chemical, Rose Villain, Mara Sattei, Shiva, Tananai, Tedua. Ma a che ora inizia il concerto? Scopriamo insieme l’orario preciso.

A che ora inizia: l’orario

Si tratta di un evento gratuito per il pubblico che ha ascoltato dal vivo il concerto, ma tutti possono donare e contribuire alla causa versando al numero 45595. Love Mi inizia dapprima su MediasetPlay alle ore 18:00 mandando in onda alcune esibizioni per prime come:

Caneda

MYDRAMA

Frada

Cara

PAULO

Beba

A partire dalle ore 19:00, il concerto viene trasmesso in chiaro anche su Italia 1 e si parte con altri cantanti quali:

Rosa Chemical

Rose Villain

MILES

Mara Sattei

Nitro

Ariete

M¥SS KETA

Lazza

Dargen D’Amico

Rhove

Paky

Shiva

Ghali

Tananai

Tedua

Fedez e J-AX

Love Mi streaming e TV

Dove vedere Love Mi in diretta TV e live streaming? Come già anticipato, il concerto di beneficenza va in onda sia in chiaro in TV che in streaming grazie a MediasetPlay. Per seguire la diretta televisiva del concerto è necessario accendere il televisore alle ore 19:00 e sintonizzarsi al tasto 6 del telecomando poiché va in onda su Italia 1, oppure al tasto 506 per l’HD. Chi invece vuole seguire il live streaming deve sintonizzarsi su MediasetPlay intorno alle ore 18:00. Per accedere ai contenuti della piattaforma è necessario registrarsi anche tramite social come Facebook e Google. Dopodiché, una volta effettuato il login, sarà possibile scegliere il canale di vostro interesse e seguirlo via desktop o tramite app.