“Quella non friccica”: la gaffe di Loretta Goggi a Domenica In

Piccola gaffe di Loretta Goggi durante la puntata di oggi, 5 marzo 2023, a Domenica In dove è stata ospite per presentare Benedetta primavera, il suo nuovo show su Rai 1. Nel corso dell’intervista Mara Venier ha stuzzicato la Goggi: “Ma cosa hai? Ti vedo bella friccicarella…”. “Quella non friccica…”, ha risposto Loretta che pochi istanti dopo, portandosi la mano sulla bocca, ha esclamato: “Ho detto una cosa tremenda…”. Risate in studio e da Mara.

#DomenicaIn svela il logo di #BenedettaPrimavera: il nuovo varietà di Loretta Goggi. pic.twitter.com/Elh494LFg0 — TV Italiana (@TV_Italiana) March 5, 2023

“So stanca… Non dormo”, ha scherzato la Goggi che ha poi parlato del suo show, in onda da venerdì su Rai 1, in cui si cimenterà in alcune imitazioni (ma non solo).

Poi sugli insulti che arrivano alle persone famose sui social: “Ma tu li vai a vedere i profili di queste persone? Ma perché? Stai zitta… Almeno metti una foto di un cartone animato, non la tua foto… La cosa più bella è che spesso ce l’hanno con noi donne. Ma perché noi non ci possiamo vestì da rock? Gli uomini restano interessanti, perché noi no? Io sono molto interessante…”.