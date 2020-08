L’ora della verità, quante puntate sono, durata e quando finisce

L’ORA DELLA VERITA QUANTE PUNTATE – Su Canale 5 arriva una nuova serie televisiva in prima tv. Di produzione francese, L’ora della verità è tratta dal romanzo “Le temps est assassin” di Michel Bussi ed è andata in onda dapprima in Francia, dove ha riscosso un discreto successo in termini d’ascolti, e poi è arrivata in Italia. La serie tv è ambientata in Corsica e si srotola in due archi temporali, passando dagli anni ’90 a oggi raccontando la storia di tre donne e i loro segreti. La protagonista, Clotilde, quando aveva 15 anni ha perso il fratello e i genitori in un tragico incidente dal quale è stata l’unica ad uscirne incolume. Sono trascorsi 25 anni da allora e Clotilde torna sulla scena della tragedia con il marito e sua figlia. Clotilde riceverà una lettera proprio da sua madre e la sua vita cambierà per sempre: sua madre non è morta in quell’incidente, sua madre è ancora viva. E allora perché ha finto la sua morte, sempre che di finzione si possa parlare? Nel cast vediamo Mathilde Seigner interpretare Clotilde, ma al suo fianco vediamo Caterina Murino come Palma Idrissi e Jenifer Bartoli interpretare Salomé Romani.

Tutto sulla serie L’ora della verità: trama, cast, streaming

Quante puntate

Da quante puntate è composta L’ora della verità? La fiction in Francia è stata trasmessa con i suoi otto episodi originali. In Italia, invece, gli episodi – seppur otto – sono stati raggruppati per cui andranno in onda in tre serate accorpati.

Durata

Quanto dura ogni episodio de L’ora della verità? Ogni puntata dura 52 minuti ma, siccome in Italia saranno trasmessi più episodi nella stessa serata, una puntata a sera potrebbe durare quindi dalle due alle tre ore totali.

L’ora della verità: quando va in onda e quando finisce

Ma quando vanno in onda le puntate della fiction e quando finisce? La serie – come abbiamo già detto – è composta da otto episodi che però andranno in onda nell’arco di tre serate. Ecco il calendario della messa in onda:

Domenica 30 agosto 2020: prima, seconda e terza puntata

Lunedì 31 agosto 2020: quarta, quinta e sesta puntata

Domenica 6 settembre 2020: settima e ottava puntata

Quindi l’ultima puntata andrà in onda domenica 6 settembre.

Dove vedere la serie tv in streaming

Abbiamo visto durata e quando finisce L’ora della verità, ma dove è possibile seguire la serie in tv e live streaming? Come detto, le puntate vanno in onda da oggi – 30 agosto 2020 – su Canale 5. Sarà possibile seguire la serie tv anche in live streaming tramite la piattaforma di MediasetPlay.

Potrebbero interessarti Broken City, il film: trama, cast, trailer e streaming Chi era Angelo Vassallo, il personaggio a chi s’ispira la trama del film Il sindaco pescatore Il sindaco pescatore, il film per la tv: trama, cast e streaming