Lol – Chi ride è fuori, i nomi dei concorrenti della terza edizione: il cast completo

Sono stati svelati i nomi dei concorrenti che prenderanno parte alla terza edizione di Lol – Chi ride è fuori, in onda su Prime Video nel 2023: di seguito il cast completo del game show.

Ad ufficializzare il nuovo cast è stato lo stesso servizio di video on demand attraverso diversi post pubblicati sui canali social del servizio di streaming.

Il game show, giunto alla sua terza edizione, sarà ancora condotto da Fedez, al timone del programma per la terza edizione consecutiva, affiancato nuovamente da Frank Matano, che aveva partecipato alla prima edizione della trasmissione in veste di concorrente e alla seconda nel ruolo di co-conduttore e commentatore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Prime Video Italia (@primevideoit)

Ma chi sono i nuovi concorrenti della terza edizione di Lol – Chi ride è fuori? Ecco il cast completo:

Cristiano Caccamo

Marina Massironi

Paolo Cevoli

Nino Frassica

Paolo Kessisoglu

Fabio Balsamo

Marta Filippi

Brenda Lodigiani

Herbert Ballerina

Luca Bizzarri

Come funziona Lol – Chi ride è fuori

I concorrenti dovranno trascorrere in una sala sei ore durante cui sketch, imitazioni, personaggi ed improvvisazione terranno banco, con l’obiettivo di “sgamare” chi si farà scappare una risata. Prima un’ammonizione, poi l’eliminazione: chi perde può recarsi nel salottino poco distante dal teatro in cui si tiene la gara a seguirne gli sviluppi. In palio 100mila euro, da devolvere da parte del vincitore ad un ente benefico a sua scelta.