Lo Stato delle Cose: anticipazioni, ospiti e streaming del programma di Massimo Giletti

Questa sera, lunedì 28 ottobre 2024, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Lo Stato delle Cose, il nuovo programma di Massimo Giletti che racconta la complessità dello spazio e del tempo in cui viviamo, per dare ai telespettatori la possibilità di leggere la realtà da una diversa prospettiva, per fare il punto su “lo stato delle cose” per quello che è e non per quello che appare. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Lo stile del programma è firmato da Massimo Giletti. I fatti, le questioni e le storie che sono al centro del dibattito pubblico verranno sempre affrontati con ospiti, linguaggi e temperature diverse, mettendo sempre in contatto l’alto e il basso, la destra e la sinistra, il centro e la periferia del mondo. Tra “le cose” del programma i “faccia a faccia” del giornalista con i nomi più prestigiosi della scena politica e della società italiana: domande dirette, per informare e capire. Non solo “faccia a faccia” ma anche “confronti”. Alcuni protagonisti della nostra contemporaneità saranno chiamati a “sfidarsi” sui temi più urgenti dell’attualità, partendo ciascuno dal proprio punto di vista daranno vita ad un vero e proprio “duello” tra idee diverse e contrapposte visioni del mondo.

In questa puntata gli ospiti sono Italo Bocchino, Vittoria Baldino, Maysoon Mahidi, Roberto Vecchioni, Federico Ruffo, Klaus Davi e Piero Chiambretti. Spazio alle elezioni regionali in Liguria, un test nazionale per il governo e le opposizioni. A seguire, Maysoon Majidi, giovane attivista curdo-iraniana fuggita dalle persecuzioni politiche del regime di Teheran racconterà la sua storia: incarcerata per dieci mesi in Italia con l’accusa di essere una scafista.

Si tornerà poi a parlare dell’inchiesta di Milano che ha portato a 19 arresti tra cui i capi ultras del Milan e dell’Inter: Giletti intervisterà in esclusiva Enzo Anghinelli, ex narcotrafficante e storico ultras del Milan che ha rischiato di essere ucciso due volte. Roberto Vecchioni, invece, ospite d’onore della trasmissione, racconterà la sua storica amicizia con Francesco Guccini, che parteciperà in collegamento: un’amicizia che coincide con un capitolo importante della storia italiana, musicale e non solo.

Infine, Piero Chiambretti, nelle vesti di “inviato speciale” visiterà la Mostra dedicata a Mike Bongiorno nel centenario della sua nascita, allestita a Palazzo Reale di Milano: Chiambretti intreccerà racconti, immagini e ricordi vissuti a fianco del grande conduttore televisivo.

Streaming e tv

Dove vedere Lo Stato delle Cose in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – lunedì 28 ottobre 2024 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.