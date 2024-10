Lo Stato delle Cose: anticipazioni, ospiti e streaming del programma di Massimo Giletti

Questa sera, lunedì 14 ottobre 2024, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Lo Stato delle Cose, il nuovo programma di Massimo Giletti che racconta la complessità dello spazio e del tempo in cui viviamo, per dare ai telespettatori la possibilità di leggere la realtà da una diversa prospettiva, per fare il punto su “lo stato delle cose” per quello che è e non per quello che appare. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Lo stile del programma è firmato da Massimo Giletti. I fatti, le questioni e le storie che sono al centro del dibattito pubblico verranno sempre affrontati con ospiti, linguaggi e temperature diverse, mettendo sempre in contatto l’alto e il basso, la destra e la sinistra, il centro e la periferia del mondo. Tra “le cose” del programma i “faccia a faccia” del giornalista con i nomi più prestigiosi della scena politica e della società italiana: domande dirette, per informare e capire. Non solo “faccia a faccia” ma anche “confronti”. Alcuni protagonisti della nostra contemporaneità saranno chiamati a “sfidarsi” sui temi più urgenti dell’attualità, partendo ciascuno dal proprio punto di vista daranno vita ad un vero e proprio “duello” tra idee diverse e contrapposte visioni del mondo.

In questa puntata sarà ospite Nando Dalla Chiesa. Il figlio del generale risponderà alle polemiche sollevate dalle parole di Stefano Andreotti, figlio dell’ex Presidente del Consiglio. Porterà, inoltre, documenti inediti tratti dai diari segreti del padre Carlo Alberto e la lettera che Dalla Chiesa aveva inviato a Giovanni Spadolini, all’epoca Presidente del Consiglio. Questi scritti illuminano scenari e zone d’ombra che molti continuano a non voler vedere.

Seguirà un viaggio per capire cosa si nasconde dietro alla lotta per il controllo militare delle curve di Milan e Inter. Filmati e testimonianze esclusive fanno capire come la ‘ndrangheta tenti di infiltrarsi nel tifo organizzato per assoldare uomini al fine di controllare non solo gli affari intorno allo stadio, ma anche la città. Ne parlano Selvaggia Lucarelli e Federico Ruffo. Infine, come sempre, l’attualità politica con la partecipazione di Tommaso Cerno, Flavia Perina, Corradino Mineo, Maurizio Mannoni.

Streaming e tv

Dove vedere Lo Stato delle Cose in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – lunedì 14 ottobre 2024 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.