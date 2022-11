Lo stagista inaspettato: trama, cast, trailer e streaming del film su Sky Cinema

Questa sera, domenica 13 novembre 2022, alle ore 21.15 su Sky Cinema Uno va in onda il film Lo stagista inaspettato, pellicola del 2015 scritta e diretta da Nancy Meyers. Il film, con protagonisti Robert De Niro e Anne Hathaway, affronta il problema del rapporto tra generazioni e quello della conciliazione tra carriera e famiglia, nell’ottica sia maschile che femminile. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming Lo stagista inaspettato? Ecco tutte le informazioni.

Trama

Lo stagista inaspettato, film diretto da Nancy Meyers, vede protagonista Ben Whittaker (Robert De Niro), un pensionato settantenne vedovo e annoiato. Un giorno l’uomo scopre che un’azienda di Brooklyn che vende abbigliamento online, ha indetto una selezione di stagisti “senior” alla quale decide di presentarsi. Dopo aver superato brillantemente il colloquio ed essere stato assunto, viene assegnato alle dipendenze di Jules Ostin (Anne Hathaway), la fondatrice della compagnia. La donna, però, impegnata a pieno ritmo nella gestione della società che controlla in modo quasi maniacale, ha poco tempo da dedicare al nuovo stagista.

Ma Ben ci sa fare, ha dalla sua parte l’esperienza e la saggezza tipica degli uomini della sua età: riesce in poco tempo a farsi apprezzare da tutti i suoi giovani colleghi e si guadagna la stima di Jules, costruendo con lei anche un forte legame di amicizia. Un rapporto sul quale la donna farà affidamento nei momenti difficili, quando la vita la metterà davanti a scelte importanti: prima l’ipotesi di dover assumere un manager aziendale che gestisca la sua società; poi l’amara scoperta di un marito (Anders Holm) che, insoddisfatto del suo ruolo di ‘casalingo’, la tradisce con un’altra donna. Così, dopo un viaggio di lavoro a San Francisco con Ben, Jules prenderà una delle decisioni più importanti della sua vita…

Lo stagista inaspettato: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film? Protagonisti sono Robert De Niro, Anne Hathaway, Drena De Niro, Nat Wolff, Rene Russo, Adam DeVine, Andrew Rannells, Linda Lavin. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Robert De Niro: Ben Whittaker

Anne Hathaway: Jules Ostin

Rene Russo: Fiona

Anders Holm: Matt

Andrew Rannells: Cameron

Adam DeVine: Jason

Zack Pearlman: Davis

Christina Scherer: Becky

Jason Otley: Lewis

Nat Wolff: Justin

JoJo Kushner: Paige

Linda Lavin: Patty

Celia Weston: Doris

Steve Vinovich: Miles

Molly Bernard: Samantha

C.J. Wilson: Mike

Trailer

Di seguito il trailer del film stasera in onda su Sky Cinema Uno.

Streaming e tv

Dove vedere Lo stagista inaspettato in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 13 novembre 2022 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.