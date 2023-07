Lo show dei record 2023: anticipazioni, cast e streaming della puntata di stasera, 15 luglio

Stasera, sabato 15 luglio 2023, in prima serata su Canale 5, appuntamento con “Lo Show dei Record”, il programma dei primati del Guinness World Records, prodotto da RTI, in collaborazione con Banijay Italia. A condurre uno degli show più eccentrici e sorprendenti della tv torna, per la quarta volta, Gerry Scotti. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e cast

Dallo Studio 11 di Cologno Monzese, uomini e donne provenienti da ogni parte del globo sfideranno i propri limiti per entrare nel Guinness World Records 2023. Al centro della scena performance dalle tipologie differenti capaci di appassionare tutta la famiglia, in un un mix di prove spettacolari, ironia e divertimento. I recordmen non verranno raccontati solo come talenti unici, ma nel presentarli Gerry Scotti darà spazio anche alle loro storie di vita.

Le prove in esterna si svolgeranno all’Autodromo di Monza. Sulle piste del tempio della Formula1 il pubblico potrà assistere a imprese spettacolari. A raccontare e ad assegnare i record in esterna l’inviato Umberto Pelizzari – detentore, nella sua lunga carriera, di record mondiali in tutte le discipline legate all’apnea. A convalidare e certificare il raggiungimento effettivo dei vari primati realizzati in studio saranno, invece, i giudici inviati dal quartier generale di Londra: Lorenzo Veltri e Sofia Greenacre con l’Ambassador Marco Frigatti, figura storica e molto amata del programma.

Nel corso delle puntate, oltre a record singoli, si assisterà a delle vere e proprie sfide: due o più performer si affronteranno per segnare un nuovo impossibile record. Fra le sfide saranno grandi protagonisti gli Strongmen e le Strongwomen. In questa edizione torna, dopo tanti anni, l’emozionante prova del Palo Grasso: un palo di 12 metri, posto orizzontalmente e interamente cosparso di grasso che bisogna percorrere senza cadere e nel minor tempo possibile. Ogni settimana alcuni impavidi concorrenti tenteranno l’impresa e quello che avrà totalizzato il miglior tempo dovrà vedersela nell’ultima puntata con Antonino Papa, detentore del Guinnes World Record dal 2015.

Streaming e tv

Dove vedere Lo show dei record 2023 in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – 15 luglio 2023 – alle ore 21,45 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.