Lo show dei record 2022: anticipazioni, concorrenti, ospiti seconda puntata

Questa sera, sabato 23 luglio 2022, va in onda la seconda puntata de Lo show dei record, programma che cerca talenti da tutto il mondo intenzionati a battere un record e rientrare nel Guinness dei primati. A condurre l’ottava edizione, che torna in replica su Canale 5, è Gerry Scotti. Per il conduttore si tratta della terza volta alla guida del celebre programma prodotto da RTI in collaborazione con Banijay Italia. Vediamo quali sono le anticipazioni relative alla seconda puntata.

Anticipazioni della seconda puntata

Come già spiegato, il programma torna in replica con l’edizione 2022 in prima serata su Canale 5. Ogni puntata mostrerà uomini e donne provenienti da ogni parte del mondo il cui obiettivo è battere un record. Ognuno dovrà quindi cimentarsi con una performance, una sfida che differirà in base al talento da dimostrare. Sono trascorsi ormai sette anni dall’ultima edizione e Gerry Scotti ha raccontato: “Sono passati sette anni dall’ultima edizione e il mondo, in qualche modo, è cambiato, è cambiato lo sguardo su quelli che, con una terribile parola, definivamo diversi. La donna barbuta, la famiglia di albini, la coppia di sposini più bassi del mondo: hanno preso in mano la loro vita, fondato associazioni, vanno nelle scuole a raccontare il bullismo e il body shaming subito. Hanno cancellato dalla loro vita la parola vergogna. È forse il più grande cambiamento che ho notato e che saremo particolarmente felici di raccontare”. Ogni puntata può contare su un ospite. Il primo è Martin Castrogiovanni.

Lo show dei record 2022 streaming e TV

Dove vedere Lo show dei record 2022 in diretta TV e live streaming? Come già anticipato, il programma va in onda in prima serata e in replica a partire da sabato 16 luglio 2022 alle ore 21:20 su Canale 5. Per seguire la diretta televisiva bisogna sintonizzarsi sul tasto 5 del telecomando oppure al tasto 505 per l’HD. Chi invece vuole seguire il talent show in live streaming può accedere a MediasetPlay, servizio gratuito previa registrazione da usufruire sia via desktop che tramite app.