Questa sera, lunedì 9 gennaio 2023, su La7 va in onda il film Lo Hobbit – Un viaggio inaspettato, pellicola del 2012 diretta da Peter Jackson e scritta dallo stesso Jackson, Fran Walsh, Philippa Boyens e Guillermo del Toro. Tratto dalla parte iniziale del romanzo Lo Hobbit e dalle Appendici de Il Signore degli Anelli di J. R. R. Tolkien, è il primo capitolo della trilogia de Lo Hobbit, che funge da prequel alla trilogia de Il Signore degli Anelli, diretta dallo stesso regista. I due film successivi sono Lo Hobbit – La desolazione di Smaug (2013) e Lo Hobbit – La battaglia delle cinque armate (2014). Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming Lo Hobbit – Un viaggio inaspettato? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Protagonista della vicenda è Bilbo Baggins (Martin Freeman), che narra nel libro, contenente le sue memorie, della riconquista del regno di Erebor. L’avventura dello hobbit inizia con la visita inaspettata dello stregone Gandalf (Ian McKellen) e di Thorin Scudodiquercia (Richard Armitage), erede al trono del regno dei nani, distrutto dalla furia del drago Smaug. Nonostante il grande pericolo, Bilbo decide di aggregarsi alla missione e, con il ruolo di scassinatore si prepara ad affrontare la Montagna Solitaria che conduce segretamente a Erebor. La compagnia, formata da Biblo, Thorin, Kili (Aidan Turner), Fili (Dean O’Gorman), Balin (Ken Stott) e altri valorosi nani, si mette in viaggio.

Lo hobbit scopre la storia della dinastia di Thorin il quale, dopo essersi rifugiato nelle desolate miniere di Moria, si è inimicato per sempre il temibile Orco Azog. Mentre il passato di Thorin sta per tornare a perseguitare la compagnia, l’intervento di Gandalf salverà la vita a tutti. Nel bosco, il gruppo incontra poi lo stregone Radagast il Bruno (Sylvester McCoy) che racconta della presenza di un misterioso e malvagio Negromante. Gandalf sospetta che si tratti di Sauron (Christopher Lee), ma non potrà provare la teoria, poiché il gruppo sarà attaccato dagli Orchi. Giunti a Gran Burrone, il re elfico Elrond (Hugo Weaving) decifra la mappa che conduce al passaggio segreto.

Nonostante Saruman minimizzi l’imminente pericolo, Gandalf sente che oscure forze stanno per risvegliarsi. Dopo aver lasciato il regno elfico, il gruppo cade nelle grinfie dei Goblin, sulle Montagne Nebbiose, e Bilbo si imbatterà in Gollum (Andy Serkis). Lo hobbit prenderà una decisione inaspettata, inconsapevole che così facendo scriverà il destino della Terra di Mezzo e della sua stessa stirpe.

Lo Hobbit – Un viaggio inaspettato: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film Lo Hobbit – Un viaggio inaspettato? Un cast eccezionale formato da Martin Freeman, Cate Blanchett, Elijah Wood, Lee Pace, Andy Serkis, Orlando Bloom, Ian McKellen, Ian Holm, Richard Armitage, Christopher Lee, Mikael Persbrandt, Dean O’Gorman, Benedict Cumberbatch, Luke Evans, Billy Connolly, Stephen Fry. Vediamo insieme tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Martin Freeman: Bilbo Baggins

Ian McKellen: Gandalf

Richard Armitage: Thorin Scudodiquercia

James Nesbitt: Bofur

Ken Stott: Balin

Cate Blanchett: Galadriel

Ian Holm: Bilbo Baggins (anziano)

Christopher Lee: Saruman

Hugo Weaving: Elrond

Elijah Wood: Frodo Baggins

Andy Serkis: Gollum

Trailer

Di seguito il trailer ufficiale del film in onda stasera su La7.

Streaming e tv

Dove vedere Lo Hobbit – Un viaggio inaspettato in diretta TV e in streaming? Il film, come già detto, va in onda lunedì 9 gennaio 2023 in prima serata su La7 a partire dalle ore 21:15. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi al tasto 7 del telecomando. Chi dispone di un abbonamento alla pay-tv di Sky può trovarlo anche al tasto 107.