Lo Hobbit – La battaglia delle cinque armate: trama e cast del film su La7

Lo Hobbit – La battaglia delle cinque armate è un film fantasy del 2014 diretto da Peter Jackson, basato sulla parte finale del romanzo Lo Hobbit e sulle Appendici de Il Signore degli Anelli di Tolkien, ed è il terzo e conclusivo capitolo della trilogia de Lo Hobbit. La pellicola va in onda questa sera, 23 gennaio 2023, dalle 21.15 su La7. Ma qual è la trama, il cast e il trailer di Lo Hobbit – La battaglia delle cinque armate? Come fare per vederlo in streaming? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Il film completa la trilogia de Lo Hobbit, che a sua volta rappresenta il prequel di quella de Il Signore degli Anelli. La pellicola, uscita nel 2014, ha ottenuto una nomination agli Oscar. Si tratta dell’ultimo film girato dal grande attore Christopher Lee, poi scomparso nel 2015. Vediamo la trama. Il drago Smaug, inferocito a causa dell’inganno di Thorin Scudodiquercia, decide di sferrare un attacco potente a Pontelagolungo.

Grazie all’intervento di Bard, il drago viene colpito dalla Freccia Nera, salvando così tutti gli abitanti del villaggio. Prima di partire per la Montagna Solitaria, il nano Kili si dichiara all’elfa Tauriel. Quest’ultima, dopo aver saputo da Legolas di essere stata bandita da Re Thranduil, decide di partire alla ricerca dell’orco Bolg. Thorin intanto viene colpito dalla bramosia di avere l’Arkengemma, rubata segretamente da Bilbo Baggins.

Gandalf, secondo la trama di Lo Hobbit – La battaglia delle cinque armate, dopo aver scoperto il piano di Sauron, viene salvato da Galadriel e Radagast, che avverte i nani, sull’arrivo di Azoh a Erebor. Bilbo per evitare altri scontri decide di consegnare ai rivali l’Arkengemma, scatenando la furia di Thorin. Con l’esercito del nano Dàin e degli Orchi inizia ufficialmente la battaglia delle cinque armate, che vedrà la morte di molti protagonisti.

Lo Hobbit – La battaglia delle cinque armate: cast

Tanti gli attori amati dal pubblico che prendono parte a quest’ultimo capitolo della trilogia de Lo Hobbit. Tra i principali che ritroviamo nel cast citiamo Martin Freeman, Ian McKellen, Elijah Wood, Billy Connolly, Evangeline Lilly, Cate Blanchett, Orlando Bloom, Hugo Weaving, Christopher Lee, Benedict Cumberbatch, Luke Evans, Richard Armitage, Andy Serkis, Stephen Fry, Ian Holm e Lee Pace. Di seguito l’elenco completo degli attori e i personaggi interpretati:

Martin Freeman: Bilbo Baggins

Ian McKellen: Gandalf

Richard Armitage: Thorin Scudodiquercia

Evangeline Lilly: Tauriel

Luke Evans: Bard l’Arciere

Lee Pace: Thranduil

Benedict Cumberbatch: Smaug; Il Negromante

Ken Stott: Balin

James Nesbitt: Bofur

Cate Blanchett: Galadriel

Ian Holm: Bilbo Baggins (anziano)

Christopher Lee: Saruman

Hugo Weaving: Elrond

Orlando Bloom: Legolas

Trailer

Ecco il trailer ufficiale del film Lo Hobbit – La battaglia delle cinque armate, stasera su La7.

Streaming e tv

Dove vedere Lo Hobbit – La battaglia delle cinque armate in diretta TV e in streaming? Il film, come già detto, va in onda il 23 gennaio 2023 in prima serata su La7 a partire dalle ore 21:15. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi al tasto 7 del telecomando. Chi dispone di un abbonamento alla pay-tv di Sky può trovarlo anche al tasto 107.