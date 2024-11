Lo chiamavano Trinità: trama, cast e streaming del film su Rete 4

Questa sera, sabato 23 novembre 2024, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Lo chiamavano Trinità…, film del 1970 scritto e diretto da E.B. Clucher, regista anche del sequel “continuavano a chiamarlo Trinità” uscito un anno dopo. È un western all’italiana in versione commedia. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Far West: Trinità, pistolero abilissimo, pigro e sciatto, vaga nel deserto sdraiato su una treggia trainata dal suo cavallo. Giunto in una locanda, divora un’intera padella di fagioli e si scontra con due cacciatori di taglie, ai quali sottrae un presunto assassino messicano ferito. Continuando il suo viaggio, giunge in un paese dove trova suo fratello, corpulento e burbero ladro di cavalli detto “Bambino”, nelle insolite vesti di sceriffo.

Bambino si trova alle prese con tre uomini armati che gli impongono di liberare di prigione un loro amico, colpevole di aver violentato una donna, moglie del giudice che lo dovrà processare. Bambino, controvoglia, accetta lo scontro a fuoco ed uccide i tre mostrando la propria destrezza con la pistola, con disappunto del Maggiore Harriman, un prepotente allevatore locale, e dei suoi uomini.

Dopo lo scontro, Trinità segue il fratello nel suo ufficio e gli chiede aiuto per medicare la ferita d’arma da fuoco del messicano. Quest’ultimo viene fatto ubriacare, curato e schiaffato in prigione. Una volta soli, Bambino racconta al fratello di essere da poco evaso, di aver incontrato il vero sceriffo del paese lungo il viaggio e, credendosi inseguito, di averlo azzoppato e derubato della stella. Quindi, di aver preso il suo posto in paese in attesa dell’arrivo dei suoi complici, Faina e il Timido, con i quali ha intenzione di recarsi in California a compiere nuovi furti di bestiame. Infine, non nasconde a Trinità di non essere affatto felice del suo arrivo, conoscendo le sue doti di guastafeste. Subito dopo, entra in ufficio Jonathan Swift, il segretario tuttofare dello sceriffo, che lo avverte che al saloon gli uomini del maggiore hanno aggredito per l’ennesima volta due membri di una pacifica comunità di mormoni della zona…

Lo chiamavano Trinità: il cast

Abbiamo visto la trama di Lo chiamavano Trinità, ma qual è il cast completo del film in onda su Rete 4? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Terence Hill: Trinità

Bud Spencer: Bambino

Farley Granger: maggiore Harriman

Remo Capitani: Mezcal

Steffen Zacharias: Jonathan Swift

Dan Sturkie: Tobia

Gisela Hahn: Sarah

Elena Pedemonte: Giuditta

Michele Cimarosa: Messicano ubriaco

Ezio Marano: Faina

Luciano Rossi: Timido

Dominic Barto: Mortimer

Streaming e tv

Dove vedere Lo chiamavano Trinità in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 23 novembre 2024 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.