Questa sera, domenica 15 settembre 2019, torna Live Non è la D’Urso, il talk show diretto dall’instancabile Barbara, pronta a rianimare le serate di Canale 5 con i suoi gossip.

Anno nuovo, scoop nuovi, ma certi ospiti restano sempre gli stessi. Il salotto di Barbara D’Urso ne ha visti di personaggi del mondo dello spettacolo (e non) sedersi sui propri divanetti, ma chi aspettarsi nella prima puntata del grande ritorno?

C’era una leggera indecisione sulla data di ritorno di Live: qualcuno parlava di una settimana di ritardo e invece Barbara l’ha annunciato durante una puntata di Pomeriggio 5:

“Come sapete il nostro editore ha deciso di cambiare il giorno di programmazione. Lui ama sempre mettermi nella giornata più difficile del palinsesto di Canale 5. Domenica sera debuttiamo”.

Di seguito tutti gli ospiti della prima puntata di Live Non è la D’Urso.

Live Non è la D’Urso, gli ospiti della prima puntata: il Prati-Gate

La nuova stagione di Live avrà una piccola novità: non si va più in onda di mercoledì, ma si conquista la domenica sera. Tra i salotti di Barbara, si darà spazio a una nuova rubrica intitolata “DNA” e gestita da Paola Caruso e dalla madre ritrovata.

“Visto che abbiamo ricevuto tante richieste di aiuto da parte di ragazze adottate che vorrebbero conoscere la propria madre biologica, come è successo a Paola Caruso, metteremo a loro disposizione i massimi esperti di DNA e il supporto di Paola e sua madre. Lo spazio si chiamerà ‘DNA'”.

Protagonista di questa prima puntata di Live Non è la D’Urso sarà una comica molto famosa che avrà modo di scoprire chi è la sua madre biologica.

Attese nello studio di Canale 5 ancora una volta sono due volti instancabili della cronaca rosa, due figure che hanno alimentato il fuoco del Prati-gate e lo scandalo di Mark Caltagirone: stiamo parlando delle (ormai) veterane Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, le ex agenti di Pamela Prati che hanno animato le serate di Live la scorsa primavera con litigi e uno scandalo dopo l’altro. Eliana, per l’occasione, presenterà per la prima volta il suo fidanzato Daniele (dopo lo scandalo del suo finto matrimonio).

Live Non è la D’Urso, ospiti dal cinema alla tv

Un altro ospite atteso a Live Non è la D’Urso questa sera è l’attore Mickey Rourke, il protagonista del film “Nove settimane e mezzo” ritenuto un sex symbol negli anni ’80 e che nelle ultime apparizioni televisive appare irriconoscibile.

Infine, Barbarella darà spazio anche alle rivelazioni sconvolgenti di Mariana Nannis, la moglie di Claudio Caniggia che l’avrebbe accusato in mondo visione di averla tradita con una prostituta.

Live Non è la D’Urso va in onda con la prima puntata della nuova edizione domenica 15 settembre 2019 alle ore 21.20 su Canale 5.