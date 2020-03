Questa sera, domenica 29 marzo 2020, va in onda una nuova puntata di Live Non è la D’Urso, il programma condotto da Barbara d’Urso. Ogni settimana, il talk della D’Urso mette al centro le storie e le vicende dei personaggi più discussi degli ultimi tempi, dal gossip alla cronaca. Ampio spazio, inoltre, in questa fase all’emergenza Coronavirus.

L’elemento chiave del programma è l’interazione tra i personaggi in studio e il pubblico da casa. Grazie al Live sentiment, chi guarda Live può votare il proprio preferito, lasciando un “mi piace” o un “non mi piace”, tramite l’app di MediasetPlay.

Di seguito, vediamo le anticipazioni e gli ospiti della nuova puntata di Live Non è la D’Urso, in onda domenica 29 marzo 2020, dalle ore 21:20 su Canale 5.

Live Non è la d’Urso anticipazioni, gli ospiti di Barbara D’Urso

Ovviamente, la puntata sarà dedicata all’approfondimento giornalistico riguardante l’emergenza sanitaria legata alla pandemia di COVID-19 nel nostro paese. Previsti tantissimi collegamenti con esperti, autorità e giornalisti inviati nelle zone rosse del Paese.

Come detto, il tema principale sarà il Coronavirus. Il programma della D’Urso, infatti, in queste ultime puntate ha accantonato il gossip e i confronti aspri con i vari ospiti. Per questa sera nell’appuntamento di Liv Non è la d’Urso sono previsti tanti collegamenti che spazieranno dal parere degli esperti in campo sanitario all’opinione di eponenti politici di spicco. Spazio alla prima linea in trincea, ossia il personale sanitario che sta contrastando con tutte le sue energie l’emergenza sanitaria e le Forze dell’Ordine che si stanno occupando di far rispettare il decreto emanato dal Governo Conte. Ci saranno anche molti artisti del mondo dello spettacolo e celebri personaggi televisivi in collegamento da casa. Appuntamento dunque questa sera, 29 marzo 2020, con Live Non è la D’Urso su Canale 5, dalle ore 21:20.