L’ispettore Coliandro 8: il cast della serie in replica su Rai 2. Attori e personaggi ottava stagione

L’ispettore Coliandro 8 va in onda in replica con l’ottava stagione su Rai 2 a partire dal 3 luglio 2024. Sono previste in tutto quattro puntate, ogni mercoledì in prima serata dalle 21.20. Ma qual è il cast de L’ispettore Coliandro 8? Protagonista è Giampolo Morelli. Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Giampaolo Morelli: Coliandro

Enrico Silvestrin: Trombetti

Veronika Logan: Longhi

Giuseppe Soleri: Gargiulo

Alessandro Rossi: De Zan

Massimiliano Bruno: Borromini

Paolo Sassanelli: Gamberini

Enrica Ajò: Balboni

Caterina Silva: Bertaccini

Luisella Notari: Paffoni

Benedetta Cimatti: Buffarini

Streaming e diretta tv

Abbiamo visto quante puntate sono previste per L’ispettore Coliandro, ma dove vederla in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda in chiaro – gratis – su Rai 2 (canale 2 del digitale terrestre) alle ore 21,20 in replica il mercoledì sera. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.