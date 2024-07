L’ispettore Coliandro 8: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata, 17 luglio

Questa sera, mercoledì 17 luglio 2024, alle ore 21.20 su Rai 2 va in onda in replica la terza puntata de L’Ispettore Coliandro 8, l’ottava stagione della serie diretta dai Manetti Bros con protagonista Giampaolo Morelli. La serie è già stata trasmessa nel 2021. Sono previste in tutto quattro puntate. Ecco le anticipazioni di quella di oggi.

Anticipazioni: la trama

Nella terza e penultima puntata dell’ottava stagione, intitolata “Il tesoro nascosto”, un noto gallerista verrà ritrovato morto. Sembrerebbe trattarsi di un suicidio ma la sorella Francesca non è convinta. La donna, sebbene all’inizio le stia molto antipatico, decide di rivolgersi a Coliandro. Il poliziotto, tanto per cambiare, inizia un’indagine non autorizzata. L’ispettore Coliandro scoprirà che i sospetti della sorella del gallerista erano fondati. Il poliziotto scoprirà che il gallerista non si è suicidato ma è stato vittima di un regolamento di conti con un mercante.

L’ispettore Coliandro 8: il cast

Abbiamo visto la trama della terza puntata de L’Ispettore Coliandro 8, ma qual è il cast? Insieme a Giampaolo Morelli, troviamo anche Paolo Sassanelli (Gamberini), Caterina Silva (Bertaccini), Max Bruno (Borromini), Veronika Logan (la Longhi), Alessandro Rossi (De Zan), Benedetta Cimatti (la Buffarini), Luisella Notari (la Paffoni), Francesco Zenzola (Lorusso) e Mahmood Muhammad Tahir (Amid).

Streaming e tv

Dove vedere L’ispettore Coliandro in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda in chiaro – gratis – su Rai 2 (canale 2 del digitale terrestre) alle ore 21,20 il mercoledì sera. Si tratta della replica dell’ottava stagione. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.