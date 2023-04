L’incredibile storia dell’Isola delle Rose: trama, storia vera, cast, trailer, streaming del film su Rai 2

L’incredibile storia dell’Isola delle Rose è il film in onda questa sera, lunedì 10 aprile (Pasquetta), su Rai 2 dalle 21.20 in prima visione. Il film del 2020 diretto da Sidney Sibilia ha avuto grande successo su Netflix e ora sbarca in chiaro sulla Rai. La pellicola è ispirata ad una storia vera: quella appunto dell’Isola delle Rose, la piattaforma artificiale creata dall’ingegnere Giorgio Rosa, divenuta micronazione il 1º maggio 1968 e demolita nel febbraio del 1969. Nel cast troviamo grandi attori come Elio Germano, Matilda De Angelis, Leonardo Lidi, Fabrizio Bentivoglio e Luca Zingaretti. Di seguito la trama completa, il cast e dove vedere in streaming L’incredibile storia dell’Isola delle Rose.

Trama: storia vera

Il film è basato su fatti realmente accaduti alla fine degli anni ’60 nelle acque del mar Adriatico, poco lontano dalle coste della Romagna. Per quanto incredibile, come lo dice il titolo stesso del film del regista di Smetto quando voglio, la storia è quella di Giorgio Rosa (Elio Germano), un’ingegnere meccanico bolognese, all’epoca poco più che quarantenne, che creò un microstato indipendente al largo di Rimini. Le poche centinaia di metri quadrati della nazione chiamata “Repubblica Esperantista dell’Isola delle Rose” erano quelle di una piattaforma artificiale progettata dallo stesso Giorgio Rosa.

L’incredibile storia dell’Isola delle Rose: il cast

Un cast d’eccezione per questo film con protagonista Elio Germano. Al suo fianco troviamo Matilda De Angelis, Fabrizio Bentivoglio, Luca Zingaretti, François Cluzet, Thomas Wlaschiha, Leonardo Lidi, Alberto Astorri e Violetta Zironi. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Elio Germano: Giorgio Rosa

Matilda De Angelis: Gabriella

Leonardo Lidi: Maurizio Orlandini

Fabrizio Bentivoglio: Franco Restivo

Luca Zingaretti: Giovanni Leone

François Cluzet: Jean Baptiste Toma

Tom Wlaschiha: W. R. Neumann

Alberto Astorri: Pietro Bernardini

Violetta Zironi: Franca

Ascanio Balbo: Carlo

Marco Pancrazi: Bruno Spaggiari

Fabrizio Rongione: monsieur Carlozzi

Andrea Pennacchi: Ulisse Rosa

Federico Pacifici: Ammiraglio

Christian Ginepro: poliziotto a Bologna

Luca Della Bianca: Francesco Cossiga

Trailer

Vediamo ora il trailer del film prodotto da Netflix e in onda questa sera su Rai 2.

Streaming e tv

Dove vedere L’incredibile storia dell’Isola delle Rose in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – lunedì 10 aprile 2023 – alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.