Liberi tutti: ospiti e anticipazioni della seconda puntata, 30 ottobre 2023

Questa sera, lunedì 30 ottobre 2023, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda la seconda puntata di Liberi tutti, un format originale realizzato dalla Direzione Intrattenimento Prime Time, in collaborazione con Triangle Production. Si tratta del primo show televisivo ispirato al mondo delle Escape Room. Il programma, condotto da Bianca Guaccero con Peppe Iodice e I Gemelli di Guidonia, prevede la presenza di 6 ospiti vip che dovranno affrontare le sfide più incredibili per uscire dalle stanze misteriose in cui sono rinchiusi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Nell’Auditorium Rai di Napoli sono infatti state allestite 4 Escape Room con 4 diverse ambientazioni: dalla Taverna dei Pirati alla Foresta Tropicale, dall’interno di una Navicella Spaziale all’Ufficio delle Poste, dal Castello di Dracula al Museo della Palla. In ogni puntata si giocherà in 8 diverse Escape Room, arredate in maniera diversa per ricreare situazioni ed ambienti vari e sorprendenti. Gli ospiti dovranno risolvere enigmi, misteri, tranelli e rompicapi per uscire dalle stanze e conquistare le parole che li aiuteranno a scoprire la Frase Misteriosa del gioco finale. Sia i giocatori sia i telespettatori si ritroveranno in un ambiente immersivo e originale in cui divertirsi mettendo alla prova le proprie capacità. Gli ospiti della seconda puntata saranno: Paolo Conticini, Antonella Elia, Pozzoli Family, Matranga e Minafò.

Streaming e tv

Dove vedere Liberi tutti in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il lunedì sera alle ore 21,20 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo live streaming o in replica tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.