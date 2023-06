Perché L’Eredità oggi non va in onda: il motivo e quando torna

Perché L’Eredità oggi non va in onda su Rai 1 come di consueto? Il programma condotto da Flavio Insinna oggi non verrà trasmesso per un semplice motivo: la puntata di ieri, domenica 18 giugno, è stata l’ultima della stagione 2022-2023. Il programma è quindi andato in ferie e ora lascerà spazio allo quiz show estivo “Reazione a catena”. Nessun cambio di programma improvviso o chiusura anticipata. La programmazione infatti prevedeva la chiusura proprio con la puntata di domenica scorsa.

Quando torna

Ma quando torna L’Eredità su Rai 1? Al momento una data ufficiale non è stata resa nota, ma – salvo colpi di scena – il quiz show condotto (fino ad oggi) da Flavio Insinna dovrebbe tornare a fare compagnia ai telespettatori di Rai 1 dal mese di settembre.

