L’Eredità 2022-2023: la parola della ghigliottina di oggi, 8 novembre

Qual è la parola vincente della ghigliottina, l’ultimo gioco de L’Eredità 2022-2023, in onda oggi – 8 novembre 2022 – su Rai 1? Per conquistare il montepremi la parola era UVA. Parola azzeccata da Genny, la campionessa, che ha quindi vinto il montepremi di 37.500 euro.

GLI INDIZI

Ecco le cinque parole indizio per indovinare la parola della ghigliottina di oggi:

CURA

FESTA

CESTINO

TAVOLA

FRAGOLA

Giochi

L’Eredità, il game show più longevo della televisione italiana, torna proponendo due nuovi giochi con cui concorrenti e telespettatori dovranno misurarsi: “Chi, Come, Cosa” e “La Stoccata”. Il primo avrà per tema il mondo delle notizie curiose e impegnerà i concorrenti a scoprire dove si annidi la verità; il secondo regalerà una nuova sfida finale – senza esclusione di colpi – fra i due concorrenti rimasti: chi la vince sarà Campione e andrà a giocarsi il montepremi di puntata. Il percorso dei 7 concorrenti, infatti, si concluderà come sempre con il tentativo da parte del Campione di puntata di vincere il montepremi al gioco finale de “La Ghigliottina”, appuntamento che ogni sera coinvolge nella sfida il pubblico da casa e che ha raggiunto picchi record di 6.4 milioni di telespettatori e del 30,7 per cento di share. Qui il regolamento.

Streaming e tv

Abbiamo visto la parola di oggi, martedì 8 novembre 2022, de L’Eredità 2022-2023, ma dove vedere le puntate in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda tutti i giorni alle ore 18,50 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming (o in differita grazie alla funzione ondemand) sulla piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone tramite la connessione internet.