Lei mi parla ancora: trama, cast e streaming del film

Questa sera, venerdì 14 aprile 2023, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Lei mi parla ancora, film del 2021 diretto da Pupi Avati. Il film è tratto dal romanzo Lei mi parla ancora – Memorie edite e inedite di un farmacista scritto nel 2016 a 95 anni da Giuseppe Sgarbi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Un anziano farmacista rimane vedovo dopo sessantacinque anni di matrimonio. I ricordi della sua storia con la moglie riaffiorano in lui con lucidità e ricchi di dettagli. La figlia dell’uomo, una nota editrice, decide di assumere uno scrittore affinché scriva un romanzo sulla vita dei genitori basandosi sui ricordi del padre.

Lei mi parla ancora: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Lei mi parla ancora, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Renato Pozzetto: Giuseppe ‘Nino’ Sgarbi

Stefania Sandrelli: Caterina ‘Rina’ Cavallini

Lino Musella: Nino da giovane

Isabella Ragonese: Rina da giovane

Chiara Caselli: Elisabetta Sgarbi

Matteo Carlomagno: Vittorio Sgarbi

Fabrizio Gifuni: Amicangelo

Nicola Nocella: Giulio

Serena Grandi: Clementina

Alessandro Haber: Bruno

Giulia Elettra Gorietti: Marta

Gioele Dix: Agente letterario

Romano Reggiani: Rino Fenzi

Filippo Velardi: Bruno da giovane

Julia Princigalli: Gioia, figlia di Amicangelo

Rita Carlini: Eliudina

Streaming e tv

Dove vedere Lei mi parla ancora in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 14 aprile 2023 – alle ore 21,20 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone grazie alla connessione internet.