Lea – I nostri figli 2: dove eravamo rimasti, finale prima stagione

Come era finita la prima stagione di Lea – I nostri figli, in onda da domenica 12 novembre con la seconda (2) stagione? Nella prima stagione abbiamo conosciuto Lea, professionista con una specializzazione in infermieristica pediatrica, torna a vestire i panni dell’infermiera presso il reparto di pediatria dell’ospedale di Ferrara dopo un periodo di pausa. La sua vita è stata stravolta dalla tragica perdita del figlio che portava in grembo, avvenuta all’ottavo mese di gravidanza, e dalla fine del suo matrimonio. Ora si trova spezzata, ma non è disposta a rinunciare.

Con un desiderio inespresso di maternità e la dolorosa realtà di non poter concepire, Lea è determinata a ricostruire la sua vita. Il suo punto di partenza è il suo lavoro, dove tratta i suoi piccoli pazienti come se fossero parte della sua famiglia.

Le colleghe del reparto di pediatria l’accolgono a braccia aperte: Rosa, la confidente sempre disposta a offrire una mano, che le offre alloggio nel suo casale; Favilla, apparentemente fredda ma dal cuore generoso; Olga, vivace e alla ricerca dell’amore; Michela, una tirocinante di origini nigeriane, oggetto dell’affetto del giovane pediatra Pietro.

La nuova realtà lavorativa di Lea la mette faccia a faccia con Marco, il suo ex marito e attuale primario del reparto, e con Anna, la sua ex amica e ora compagna di Marco, ginecologa presso lo stesso ospedale. La vicinanza con Marco è un doloroso promemoria di ciò che era e avrebbe potuto essere. Ma il futuro sorride a Lea sotto forma di Arturo, un musicista affascinante e padre di una delle sue piccole pazienti. Tra i due inizia a sbocciare un rapporto speciale, portando una luce di speranza nella vita di Lea.

Nella seconda (2) stagione di Lea – I nostri figli, ancora una volta troveremo come protagonisti l’amatissima coppia di artisti formata dall’infermiera Anna Valle e Giorgio Pasotti. Le vicende della nuova stagione avranno luogo a tre anni di distanza dalla fine della prima. Lea ha una relazione con l’intrigante musicista conosciuto nel corso dei primi episodi, e fa da madre a Martina, la figlia di lui, ora in piena fase preadolescenziale.